Cuestionan a asesor económico de Gustavo Petro por sugerir cambiar a Bruce Mac Master de la Andi

"Es inaudito que un presidente que ha sido víctima de señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio", es la crítica que lanza Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), a Gustavo Petro.

Mac Master expresó, por medio de su cuenta en Twitter, su disgusto frente al "desprestigio" que, según él, realiza el mandatario contra las empresas de Colombia que han presentado reparos a la propuesta de reforma tributaria. De acuerdo con el empresario, esta "campaña" se estaría dando por las quejas que han llegado por parte de líderes de su gremio hacia el proyecto que radicó el gobierno.

"Es inaudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas", escribió en su red social.

La polémica frente al tema se dio luego de que el presidente de la Andi hiciera una intervención en el Congreso, este 18 de octubre, ante la Comisión Tercera en medio de la audiencia pública de emprendimiento y reforma tributaria, en la que aseguró que "la reforma, como está hoy en día, es adicionalmente inflacionaria y significa que algunas de las medidas contenidas en ella van a agravar la inflación. Por ejemplo, el tema de las bebidas y alimentos, la reforma dice que habrá un recaudo que se les cobrará a los hogares colombianos porque lo van a pagar los consumidores de cerca de $12 billones en los próximos cuatro años".

A raíz de sus palabras, diferentes reacciones se dieron a conocer y una de las que más se destacó fue la de Juan Fernández, actual asesor económico del presidente. Fernández, quien avivó la polémica, sugirió el relevo de Mac Master del cargo.

“Petro no está liderando ninguna ‘campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia’. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. ¿No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la Andi?”, escribió el asesor del mandatario.

Doctor @BruceMacMaster: @petrogustavo NO está liderando ninguna “campaña de desprestigio y estigmatización contra empresas de Colombia”. De nuevo es peligroso fomentar lo que no es cierto. No será que lo que hace falta es un interlocutor válido en la @ANDI_Colombia ? https://t.co/SxrOhAKN7v