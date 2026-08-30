Yamil Arana contó cómo avanza el renacer de El Laguito, en Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, desde el barrio El Laguito, en Cartagena, sobre el proyecto de recuperación de este tradicional sector turístico y los principales retos que enfrenta el departamento en materia de seguridad.

Durante la entrevista, Arana explicó por qué El Laguito, que durante décadas fue uno de los sectores más exclusivos y atractivos de Cartagena, terminó convertido en un problema ambiental y detalló las obras que busca ejecutar para recuperar la zona.

“El renacer de El Laguito”

José Manuel Acevedo: ¿Por qué El Laguito terminó convertido en un problema ambiental para Cartagena?

Yamil Arana: El Laguito fue durante muchas décadas el atractivo turístico más importante de la ciudad y uno de los sectores más exclusivos. Como era el barrio ‘pupi’ de Cartagena, comenzaron a establecerse hoteles y, para asegurar sus playas, se construyó un espolón con permisos. Esto cambió las dinámicas de la zona.

A este proyecto le hemos llamado ‘el renacer de El Laguito’. Lo que queremos es garantizar la entrada y salida de agua a través de una canalización, hacer un mantenimiento cada dos años y, además de eso, tener una reivindicación con la zona.

Vamos a construir 2,5 kilómetros de andenes y senderos peatonales. Va a ser una especie de malecón alrededor de todo El Laguito y tendrá un embarcadero para vehículos no motorizados.

José Manuel Acevedo: ¿Cuándo espera entregarle este proyecto a los cartageneros?

Yamil Arana: Antes de que me vaya. Antes de la mitad del próximo año queremos inaugurar este proyecto.

Seguridad, una de las prioridades

José Manuel Acevedo: ¿Qué le pide la Gobernación al presidente De la Espriella?

Yamil Arana: Seguridad, pero más que eso, buena articulación. Creo que la estamos teniendo. Los ministros están atentos, vamos a tener un departamento más tranquilo y vamos a enfrentar de mejor manera los problemas.

RELACIONADO Gobierno empieza a trabajar en el borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito

José Manuel Acevedo: ¿Qué es lo que más le preocupa actualmente en materia de seguridad?

Yamil Arana: Me preocupa mucho el sur de Bolívar. Las dinámicas han cambiado. Desde hace cuatro años, los grupos armados se han fortalecido. Venían en disminución, pero ahora son tres veces más los bandidos que hay.

Ya encontraron una nueva forma de financiarse y ya no es a base de la coca, sino de la minería ilegal. En esto Bolívar es muy importante porque tenemos la serranía de San Lucas, la zona más grande de producción minera del sur de la región Caribe.