Familia de Alci Acosta confirmó que el cantante fue ingresado a UCI: esto se sabe

El cantante y pianista colombiano Alci Acosta, reconocido como uno de los grandes exponentes del bolero en Colombia, permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de presentar afecciones en los riñones y la próstata.

La información fue confirmada este domingo 30 de agosto de 2026 por su hijo, el cantante Checo Acosta, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

“Mi padre Alci Acosta ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en UCI ya estable con toda la atención requerida”, informó Checo Acosta. El artista también agradeció al personal de la Clínica La Misericordia Internacional, institución donde permanece hospitalizado su padre, por la atención brindada durante su proceso médico.

¿Quién es Alci Acosta y por qué es reconocido en Colombia?

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, conocido artísticamente como Alci Acosta, nació el 5 de noviembre de 1938 en Soledad, Atlántico. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria se consolidó como cantante, pianista y uno de los principales intérpretes colombianos del bolero.

Su carrera como solista comenzó en 1965 con la grabación de ‘Odio gitano’, canción del compositor Cristóbal Sanjuán. Posteriormente, Acosta construyó un repertorio que lo convirtió en una figura reconocible de la música romántica latinoamericana y realizó presentaciones en diferentes países de la región.

Entre las canciones más conocidas de Alci Acosta están ‘La copa rota’, ‘El último beso’, ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘Traicionera’ y ‘Si hoy fuera ayer’. ‘La copa rota’, en particular, se convirtió en una de las piezas emblemáticas de su carrera y en uno de los temas más asociados con su particular estilo de interpretar el bolero.

Además, su talento lo llevó a compartir proyectos con Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, colaboraciones que lo ayudaron a trascender fronteras y que su música llegara a público de toda Latinoamérica. De hecho tuvo la oportunidad de que 'La cárcel de Sing Sing' llegara al cine en diferentes producciones.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Alci Acosta?

La información confirmada hasta ahora indica que Alci Acosta permanece en UCI, está estable y recibe atención médica, luego de presentar afecciones en los riñones y la próstata. Su hijo Checo Acosta fue quien comunicó públicamente la situación y pidió acompañar a la familia con mensajes de apoyo.

El artista, que tiene 87 años, se retiró progresivamente de los escenarios después de una extensa carrera musical.

La noticia sobre su estado de salud ha generado mensajes de solidaridad entre seguidores y colegas del artista. Por ahora, la familia no ha informado nuevos detalles sobre su evolución clínica, por lo que cualquier actualización sobre su estado deberá provenir de sus familiares o de la institución médica que lo atiende.