Gobierno empieza a trabajar en el borrador de un nuevo Código Nacional de Tránsito

El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Transporte, empezó a trabajar en un borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito.

Días antes, el presidente indicó en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que iba a meterle “la mano de frente a los abusos y sobrecostos que hoy golpean el bolsillo de millones de conductores colombianos”.

Y señaló que no iba a permitir “que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar”.

¿Puntos que van a someterse a análisis en el nuevo Código Nacional de Tránsito?

El actual Código Nacional de Tránsito lleva más de 20 años vigente y ha sido modificado en al menos cinco ocasiones. Sin embargo, la administración de De la Espriella insiste en que sigue “estando desconectado de la realidad del país y el bolsillo” de la gente.

Es así que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, recibió “la instrucción del presidente y ya comenzamos a preparar el borrador del nuevo código nacional de tránsito. La idea es aliviar el bolsillo de los colombianos, con multas justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores”.

Además, prometen trabajar en reducir los “cobros del RUNT y del SIMIT”, y en “cursos más económicos, licencias con mayor vigencia y plazos más razonables para la revisión tecnomecánica”.

La vida seguirá siendo una prioridad del nuevo Código Nacional de Tránsito:

A pesar de que el Gobierno se comprometió a revisar la frecuencia en la que los conductores deben realizar la revisión tecnomecánica y renovar su licencia, el MinTransporte sostuvo que:

“El Gobierno nacional mantendrá como prioridad la protección de la vida y la seguridad vial, pero garantizará que las sanciones y los trámites no se conviertan en negocios que afecten injustamente a las familias colombianas”.