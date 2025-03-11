'Traición, un camino fatal': el trabajo del Cuerpo Élite para esclarecer el homicidio del taita Marcos

En Colombia, ser líder social está catalogado como una actividad de alto riesgo. Según la Defensoría del Pueblo, cada dos días, una persona que trabaja por su comunidad o en defensa de los derechos humanos, es asesinada en el país.

Este año, 81 líderes sociales han sido víctimas de manos criminales. La mayoría de las amenazas provienen de grupos armados que ven su labor como una amenaza para su expansión criminal.

En 2023, uno de estos casos estremeció a los habitantes de Mallama, en Nariño. El Cuerpo Élite de la Policía llevó a cabo la investigación para establecer lo sucedido.

Así fue asesinado el taita Marcos López

Videos de cámaras de seguridad y testimonios fueron clave para esclarecer el homicidio. Un vehículo y una vía el departamento de Nariño estaban bajo la lupa de las autoridades.

Moisés Marcos López Enríquez, era un líder indígena de Mallama, respetado por su trabajo en favor de la comunidad. Fue acribillado el 11 de febrero de 2023, cuando se disponía a asistir a una reunión en Ipiales, en donde participaría como líder político de Aico.

Mandó a recoger a su comitiva en una chiva, pero como iba llena, decidió irse detrás en otro carro. El taita Gilberto Buenaventura recuerda que Marcos salió de Mallama sobre las 6 de la mañana.

Después, las cosas se pusieron extrañas. Su carro no prendió y tuvo que irse en otro vehículo conducido por un hombre de su entera confianza.

Tomaron rumbo a Ipiales y en el camino, Marcos volvió a hablar con Gilberto, quien ya estaba en el cabildo.

Sin embargo, 30 km después de haber arrancado de Mallama, un vehículo lo cerró y sin mediar palabra lo bajaron y asesinaron, a la altura de un sector conocido como El Espino.

Los detalles se conocieron minutos más tarde. La asamblea con el Gobierno se detuvo y se supo que Marcos había sido trasladado al Hospital de Túquerres, en donde murió por un tiro en la cabeza.

La investigación del Cuerpo Élite de la Policía

Pero el caso, lleno de incógnitas, tenía que ser desenredado por el Cuerpo Élite de la Policía, creado para esclarecer los crímenes en contra de líderes sociales, firmantes de paz y defensores de derechos humanos.

Los investigadores fueron informados de que, mientras la víctima viajaba junto a su pareja, el gobernador del resguardo de Mallama y un conductor, había sido abordado por sujetos que se movilizaban en un vehículo de alta gama.

El sector en el que ocurrieron los hechos es complejo en temas de seguridad. Allí delinquen estructuras de las disidencias de las Farc y otros grupos criminales, por lo que el trabajo de los líderes sociales suele verse amenazado.

No obstante, los testimonios recogidos en el municipio de Túquerres empezaron a confundir a los investigadores, pues nada coincidía. El ataque no tenía las características de provenir de un grupo al margen de la ley.

Los videos de cámaras de seguridad mostraban a un vehículo sospechoso. Tras 15 días de análisis, los investigadores descubrieron que un carro de techo negro con gris transportaba a los victimarios del taita Marcos.

Así cayeron los responsables

Los asesinos llevaban el rostro descubierto, pero los testigos no podían identificarlos. La cámara de una estación de servicio captó el paso de los vehículos antes del ataque.

Una vez identificado el vehículo, las autoridades dieron con una vivienda y un prostíbulo de su propiedad. Después, el carro fue vendido en Ecuador. Gracias a la identificación de los inmuebles, las autoridades lograron perfilar a varias personas.

Alias El Veneco, quien frecuentaba el lugar conocido como ‘Club Penthouse’, fue perfilado junto a ‘PH’ y alias Juanino. Estos tres estuvieron en el lugar de los hechos y fueron encontrados como los principales sospechosos del ataque.

Tras esto, el Cuerpo Élite pidió apoyo de la Policía de Vigilancia para corroborar la identidad de uno de los presuntos responsables. En las labores, el sujeto presentó una cédula falsa y fue trasladado a la sede de la Sijín en Ipiales.

Al revisar sus antecedentes, las autoridades encontraron que este hombre ya había sido acusado por porte ilegal de armas, se trataba de Luis Humberto Trejos Riascos, quien debía estar cumpliendo una medida privativa de la libertad y pertenecía al resguardo indígena Mallama, el mismo del que había sido gobernador el taita Marcos.

Posteriormente, las autoridades capturaron a Elvis José Malpica, alias Veneco; a Luis Alberto Gil, alias PH; y a unas mujeres que los acompañaban en el momento, pero que fueron excluidas de la investigación por no tener nada que ver con el homicidio del taita Marcos López.

Pero faltaba un hombre vinculado al crimen. Se trataba del conductor que transportaba al taita. El Cuerpo Élite encontró pruebas que señalaban al conductor, identificado como Jaime Víctor Hugo Garrido, de haber conversado con Luis Humberto Trejos.

Garrido, quien también tenía una medida privativa de la libertad, tenía una amistad con alias Juanino, autor directo del homicidio. Ambos habían planeado la traición al taita desde hacía días.

A pesar de las pruebas, las autoridades determinaron que Garrido había huido a Ecuador. El 18 de julio de 2023, los investigadores supieron que el conductor había regresado a Mallamo. Allí fue capturado por el Cuerpo Élite.

La investigación arrojó que Garrido tenía vínculos con las redes urbanas del ELN y que había sido cómplice del homicidio, además de suministrar armas y otros elementos ilícitos al grupo ilegal.

El año en el que más líderes fueron asesinados tras la firma del acuerdo de paz fue 2022. Según la defensora del Pueblo, Iris Marín, los grupos armados ilegales son el mayor verdugo de quienes defienden los derechos humanos y los territorios.