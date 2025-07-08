Los hijos de nadie: la lucha de una madre a quien la vida le arrebató lo más valioso

“Los hijos de nadie”, el nuevo episodio de Retrato Hablado que muestra la pesadilla de una madre a la que le arrebataron a sus pequeños hijos.

María Yaneth perdió la custodia de sus cuatro hijos. En la mañana del 28 de junio de 2017, en Soacha, Cundinamarca, los vio por última vez cuando se despidió antes de irse a trabajar.

Más tarde, descubriría que el Bienestar familiar se los había quitado y, meses después, el martirio empeoró cuando se enteró de que los habían dado en adopción a una pareja en Jordania.

Dos relaciones marcadas por la violencia

Cada lunes, como si el tiempo no pasara, Yaneth llega al cementerio de la parroquia Santa Cecilia, para pedir a sus hijos fallecidos que le ayuden a encontrar a los otros que le faltan.

A sus 50 años, está segura de que sus hijos son los únicos que la oyen, tras pasar años pidiendo ayuda sin obtener respuesta.

Yaneth creció en Toca, Boyacá, rechazada por su madre, quien la abandonó a su suerte, sin saber que ese sería el inicio de una vida marcada por el sufrimiento.

Desde entonces, fue sometida por la fuerza por quienes debían cuidarla. Sus tíos la abusaron, la maltrataron y le dejaron heridas profundas para siempre. A los 12 años, para escapar de sus pesadillas, huyó de la casa.

En busca de trabajo, cayó en otra trampa. Como interna, en casas de familia, tampoco encontró amor o compresión, por lo que decidió irse a Duitama. Allí, recibió maltrato físico por parte de sus jefes. Cuenta que la metían en un tanque con agua fría cuando hacía algo mal.

Sin respeto, ni guía, buscó refugio en su primer amor. Se fue a vivir con un hombre que la enamoró, escapando de su papá alcohólico y maltratador. Sin embargo, su esposo no fue diferente. La golpeaba, la humillaba y la amenazaba con un arma cada vez que se emborrachaba.

Jefferson, Heider, Jordan, Anderson y Yorlei, fueron el fruto de una relación de 17 años marcada por la violencia. Las agresiones eran tales, que de un golpe perdió un bebé, luego de una pelea con su pareja.

Finalmente, decidió dejar a su maltratador, y con cinco hijos salió a enfrentar la vida.

El día que cambió la vida de Yaneth y sus pequeños

Trabajó en la central de Abastos, en Bogotá. Para proteger a sus hijos, laboró sin horarios ni reparos. Desde las 2 de la mañana ya estaba en Corabastos encerando naranja, y antes de mediodía llegaba a la casa para mandar a sus hijos al colegio.

En esa época volvió a caer en el deseo de ser amada. Conoció a un hombre con el que tuvo una vida intermitente. Entre idas y vueltas, Yaneth volvió a ser víctima de violencia y tuvo cuatro hijos más: Valery, Tomás, José y Johan, que llegaron como pequeños faros llenos de esperanza.

Con nueve hijos, Yaneth buscaba que sus hijos no repitieran el mismo dolor y volvió a empacar sus maletas para irse.

Llegó a Soacha con sus ahorros y compró una casa para vivir con sus hijos. Se dedicó al reciclaje y con lo que ganaba pudo sacar adelante a los motores de su vida.

Recuerda esa como la época más feliz, no esperaba que la vida le volviera a dar la espalda.

Una mañana se levantó para irse a trabajar, besó a sus hijos, se despidió y les recordó que siempre estaría con ellos.

Sin embargo, en la tarde de ese 28 de junio de 2017, recibió una llamada mientras trabajaba en una terminal de flores en Cota, Cundinamarca.

Bienestar Familiar le había quitado los niños a la señora que los cuidaba. Una patrulla de la Policía de Infancia y Adolescencia se llevó en custodia a sus cuatro hijos menores, con el engaño de que los necesitaban para medirlos y pesarlos.

Cuando ella llegó al centro zonal para recogerlos, le dijeron que sus pequeños ya no se encontraban allí.

Una lucha interminable por encontrar a sus hijos

Con sus escasos recursos y todo el amor que puede tener una madre, Yaneth emprendió la búsqueda de sus cuatro pequeños. Solo sabía que habían estado bajo custodia del ICBF, pero no tenía rastro de su paradero.

Los primeros resultados de su búsqueda se comenzaron a conocer en 2024, cuando descubrió que los niños estaban en otro continente.

¿Qué pasó con los niños de 6, 4, 3 años y el bebé de 7 meses? ¿Por qué el ICBF se los quitó si no les faltaba comida, techo, ni estudio?

Esa casa, que un día estuvo llena de risas, quedó envuelta en el silencio y el vacío inesperado.

Buscó incesantemente ayuda en las autoridades y encontró a Ángela Galindo, la entonces defensora de Familia de Soacha. Esa mujer se convirtió en la “tirana” que la hizo creer que no era buena mamá.

Pero el proceder de la defensora no fue acorde a la ley. Expertos aseguran que antes de tomar cualquier decisión sobre la custodia de los niños, hay que verificar que no exista un vínculo emocional con los padres o familiares, así como responsabilidad en la manutención.

En un documento del ICBF se relató que los niños estaban en estado de abandono. Sin embargo, quienes conocen a Yaneth aseguran que, como muchas madres cabeza de hogar, salía a trabajar y hacía todo lo posible para llevar el sustento a su casa.

Dos noticias devastadoras

Yaneth recuerda que la defensora de Familia, desde el principio, le aseguró que ella no volvería a ver a sus hijos, aun cuando el proceso apenas estaba iniciando.

En el centro zonal del ICBF en Soacha, tras varias semanas de lucha, Yaneth pudo ver a sus hijos de nuevo y compartir con ellos unos momentos.

Cada vez que los volvía a dejar se iba con el corazón roto. Después de tres o cuatro meses, el centro zonal empezó a restringirle las visitas y fue entonces cuando recibió una noticia devastadora: uno de sus hijos mayores fue diagnosticado con cáncer.

Pese a la enfermedad, Jordan fue un hijo y hermano presente, apoyó a su mamá y soñaba con ella en un nuevo lugar para vivir cuando los cuatro niños regresaran.

Falleció después de varias sesiones de quimioterapia, mientras Yaneth se aferraba a lo único que le quedaba: el deseo de recuperar a los demás, algo que le prometió a Jordan.

Al regresar al centro zonal en busca de un permiso para visitar a sus pequeños, recibió la noticia de que ellos ya no estaban allí. Las últimas imágenes que guarda de ellos son las súplicas de rescatarlos.

Sin que ella lo supiera, los menores fueron trasladados al centro zonal de La Mesa, Cundinamarca. Para ese momento, una pareja extranjera ya había presentado una solicitud de adopción por los cuatro menores.

Para el 25 de diciembre de 2018 los niños fueron adoptados y un día después se dio la expedición de sus pasaportes.

El inicio del infierno en Jordania

Aunque Yaneth desconocía lo que sucedía con sus cuatro hijos, tenía claro que haría todo lo posible por cumplir la promesa a Jordan. Lo que no sabía es que una llamada, después de ocho años, le cambiaría la vida.

En agosto del 2024 la llamaron y le mencionaron los nombres de sus pequeños. Le contaron que estaban en Jordania y el golpe más duro vino después: uno de los menores había sido asesinado.

Más de siete años pasaron antes de que Yaneth supiera algo sobre el paradero de sus hijos. A pesar de las dudas, ella continuó su lucha.

Jordania es una monarquía hereditaria y constitucional. En 2011, Isaa Elias Hadad y Amanda Abigail Hadad, una pareja estadounidense, llegaron a este territorio ubicado en el corazón del Medio oriente.

Ellos fueron quienes ingresaron a Colombia en 2018, con pleno conocimiento sobre el proceso de adopción de los cuatro hermanos. Tenían información sobre Yaneth también y sobre la forma en la que vivían.

Sin mucho papeleo, recibieron a los hijos de Yaneth y se los llevaron a Jordania, con documentos colombianos y los apellidos de su familia adoptiva.

Al llegar al país, los niños empezaron a tener dificultades con los padres, con quienes no compartían la lengua ni las tradiciones.

Al parecer, la relación de la pareja se deterioró y los niños empezaron a sufrir las consecuencias de un matrimonio violento.

El 25 de junio de 2021, Amanda discutió con el niño de 7 años y lo encerró en el baño del cuarto principal como castigo. Cuando el padre llegó a casa, habrían ordenado aumentar el castigo, quien llevaba más de 12 horas encerrado.

Lo que sucedió, reposa en el expediente de las autoridades jordanas. Los padres vertieron agua caliente en el cuerpo del niño, ocasionándole quemaduras en el 50% de su cuerpo y causándole la muerte.

El dictamen forense también encontró que el menor padecía desnutrición, pérdida de tejido graso y masa muscular, además en sus piernas y brazos mostraba afectaciones por fuertes golpes con un objeto sólido.

Según la justicia jordana, los demás niños también habían sido sometidos a torturas y maltrato extremo.

Por esto, los padres adoptivos fueron condenados a cadena perpetua por homicidio premeditado y homicidio doloso en grado de tentativa.

Un hombre peruano, que hace varios años reside en Jordania, se convirtió en el intermediario entre los pequeños y Yaneth, esto después de que los abuelos adoptivos emprendieran su búsqueda.

El 16 de septiembre de 2024, a las 9:45 de la noche, Yaneth viajó a Jordania con el objetivo de recuperar a sus hijos. Lo que no sabía era que ellos estaban bajo cuidado de un centro de servicios sociales para personas en condición de vulnerabilidad.

Allí, están bajo protección del rey y del gobierno. Pero, tras siete años de búsqueda y dolor, Yaneth volvió a abrazar a tres de los cuatro hijos que le arrebataron. Y aunque fue difícil la comunicación por la diferencia idiomática, recuerda ese momento como el más feliz en mucho tiempo.

Pero la alegría se acabó rápidamente. Una vez se supo la verdadera razón de su viaje, las cosas cambiaron. En Jordania, Yaneth firmó unos documentos cuyo contenido desconocía. En ellos se estipulaba que ella perdonaba a las personas que habían asesinado a su hijo menor.

El 11 de octubre de 2024 volvió a Colombia, y desde entonces sabe que recuperar a sus pequeños requiere de varios esfuerzos. Primero tiene que empezar un proceso judicial acá en el país, para que se anule el proceso de adopción.

Desde entonces y de forma esporádica, Yaneth logra tener comunicación con sus hijos, quienes finalmente no han tenido la vida que ella soñaba para ellos.