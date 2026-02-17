Punto final para arsenal terrorista de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Meta

La Policía dio en las últimas horas un contundente golpe contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, uno de los hombres más buscados.

Néstor Gregorio Vera o ‘Iván Mordisco’ es uno de los cabecillas más poderosos de las disidencias. No por nada está disponible una recompensa de cinco mil millones de pesos para capturarlo.

¿Qué contenía el arsenal?

Además, es el jefe del autodenominado Estado Mayor Central (EMC). A inicios de diciembre, se emitió orden de captura por el genocidio del pueblo Nasa en Cauca, uno de los múltiples crímenes que ha cometido en décadas.

El reciente operativo tuvo lugar en El Castillo, municipio del Meta. En este territorio se ha reportado la presencia de la estructura Martín Villa, la cual es comandada por ‘Iván Mordisco’.

Se neutralizó un depósito ilegal de material de guerra en la vereda La Floresta, donde había 190 granadas modificadas para instalar drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores.

Estos objetos estaban listos para utilizarse en ataques terroristas contra la fuerza pública y civiles en Meta y Guaviare. El director de la Policía, general William Rincón, destacó este resultado.

Disputa de las disidencias en Guaviare

“Este arsenal, que sería utilizado para atentar contra la Fuerza Pública en los departamentos del Meta y Guaviare, representa una grave amenaza para la seguridad de la región y nuestro país”, sostuvo.

Guaviare ha sido uno de los departamentos más azotados por las disidencias de ‘Iván Mordisco’. La Defensoría ha registrado una extensa cantidad de casos relacionados con fuego cruzado, desplazamientos, confinamientos, asesinatos, secuestros y venta de drogas, entre otros crímenes.

Aparte de estar enfrentadas con la fuerza pública, las disidencias también mantienen combates entre sí; específicamente las de ‘Mordisco’ contra las de ‘Calarcá Córdoba’.

Uno de los hechos violentos en Guaviare se presentó el 16 de enero. Ambas disidencias entraron en disputa y dejaron el saldo de 26 personas muertas (cinco mujeres y 21 hombres).