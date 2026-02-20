Cayó ‘Medio Labio’, el principal lavador de dinero del narcotráfico del Clan del Golfo: delinquía de manera virtual

La Fiscalía y la Dijín de la Policía llevaron a cabo el operativo de captura contra John Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como el principal lavador de activos y narcotraficante del Clan del Golfo.

El detenido fue capturado en el sector de Las Palmas, en Medellín, Antioquia, tras una investigación que lo vincula con el envío de grandes cargamentos de droga a nivel internacional.

González Herrera es señalado de movilizar más de 44 toneladas de cocaína hacia Asia y África, además de mantener vínculos con carteles mexicanos de la droga.

La investigación reveló que aumentó su patrimonio en más de $1.100 millones mediante actividades ilícitas que se extendieron por aproximadamente tres décadas.

Los nexos transnacionales de alias ‘Medio Labio’ con el Clan del Golfo

El director de la Dijín, coronel Elver Alfonso, destacó la importancia de esta captura:

Hoy no solo estamos capturando un narcotraficante que ha delinquido por casi 30 años, por tres décadas, sino que hemos sacado de circulación a quien maneja o quien manejaba la caja mayor del Clan del Golfo y tenía esos enlaces transnacionales con las estructuras criminales de mayor envergadura.

Entre estas organizaciones mencionó a la 'Ndrangheta Calabresa, Mocro maffia y otras estructuras criminales con presencia en México.

La fiscal delegada de la investigación calificó a González Herrera como uno de los criminales más buscados por la justicia colombiana relacionados con el Clan del Golfo. El proceso judicial se sustenta en comunicaciones telefónicas, interceptaciones y registros de chat que conforman el material probatorio.

El perfil criminal de alias ‘Medio Labio’

La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivado del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer.

Este último delito se le atribuye por presuntamente haber entregado dinero a miembros de la Policía Nacional y funcionarios de Inmigración para facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que González Herrera operaba incluso de manera virtual, utilizando tecnología para coordinar sus actividades criminales.

El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, donde no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y quedó privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.