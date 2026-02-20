CANAL RCN
Colombia Video

Cayó ‘Medio Labio’, el principal lavador de dinero del narcotráfico del Clan del Golfo: delinquía de manera virtual

John Henry González habría movilizado más de 44 toneladas de cocaína y aumentado su patrimonio en 1.100 millones de pesos colombianos.

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
10:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Fiscalía y la Dijín de la Policía llevaron a cabo el operativo de captura contra John Henry González Herrera, alias Medio Labio, señalado como el principal lavador de activos y narcotraficante del Clan del Golfo.

Gobierno Nacional y Clan del Golfo reanudan los diálogos de paz
RELACIONADO

Gobierno Nacional y Clan del Golfo reanudan los diálogos de paz

El detenido fue capturado en el sector de Las Palmas, en Medellín, Antioquia, tras una investigación que lo vincula con el envío de grandes cargamentos de droga a nivel internacional.

González Herrera es señalado de movilizar más de 44 toneladas de cocaína hacia Asia y África, además de mantener vínculos con carteles mexicanos de la droga.

La investigación reveló que aumentó su patrimonio en más de $1.100 millones mediante actividades ilícitas que se extendieron por aproximadamente tres décadas.

¿Quién era alias Gonzalito, el cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado?
RELACIONADO

¿Quién era alias Gonzalito, el cabecilla del Clan del Golfo que murió ahogado?

Los nexos transnacionales de alias ‘Medio Labio’ con el Clan del Golfo

El director de la Dijín, coronel Elver Alfonso, destacó la importancia de esta captura:

Hoy no solo estamos capturando un narcotraficante que ha delinquido por casi 30 años, por tres décadas, sino que hemos sacado de circulación a quien maneja o quien manejaba la caja mayor del Clan del Golfo y tenía esos enlaces transnacionales con las estructuras criminales de mayor envergadura.

Entre estas organizaciones mencionó a la 'Ndrangheta Calabresa, Mocro maffia y otras estructuras criminales con presencia en México.

La fiscal delegada de la investigación calificó a González Herrera como uno de los criminales más buscados por la justicia colombiana relacionados con el Clan del Golfo. El proceso judicial se sustenta en comunicaciones telefónicas, interceptaciones y registros de chat que conforman el material probatorio.

Golpe al Clan del Golfo: Migración Colombia entrega a alias Mono Candelo
RELACIONADO

Golpe al Clan del Golfo: Migración Colombia entrega a alias Mono Candelo

El perfil criminal de alias ‘Medio Labio’

La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos derivado del narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho por dar u ofrecer.

Este último delito se le atribuye por presuntamente haber entregado dinero a miembros de la Policía Nacional y funcionarios de Inmigración para facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las autoridades confirmaron que González Herrera operaba incluso de manera virtual, utilizando tecnología para coordinar sus actividades criminales.

El detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, donde no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y quedó privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

Confirman que fue abatido ‘Moisés', cabecilla principal de una estructura del Clan del Golfo
RELACIONADO

Confirman que fue abatido ‘Moisés', cabecilla principal de una estructura del Clan del Golfo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

La Mesa Ancha pone a prueba a 'Pechy Players' como candidato al Congreso

EPS

Crisis en la entrega de medicamentos afecta a niños con discapacidad en Atlántico

EPS

Bebé prematura con cardiopatía congénita requiere atención a clínica de alta complejidad en Cartagena

Otras Noticias

Ministerio de Vivienda

Gobierno propone que la vivienda VIS y VIP se venda en pesos y no en salarios mínimos

El Gobierno propone que la vivienda VIS y VIP se venda en pesos fijos y no en salarios mínimos. Conozca qué dice el borrador del decreto y cómo impactaría a compradores.

Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ya tendría nuevo extremo: así juega Jáder Obrian

Independiente Santa Fe tendría listo a Jáder Obrian como nuevo extremo. Conozca cómo juega el atacante que llegaría libre desde la MLS para reforzar al León.

Tecnología

La nube domina el almacenamiento en Colombia: claves para evitar fraudes digitales

Estados Unidos

Corte Suprema de EE.UU. anula la mayoría de los aranceles de Donald Trump

Redes sociales

“Mi hijo dice que es 'therian'”: psicóloga explica qué hacer y cuándo es motivo de alerta