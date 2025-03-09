CANAL RCN
Colombia

Así cayó el 'Hamster', presunto implicado en homicidios en Neiva

Alias Hamster tenía en su contra una orden judicial por hurto calificado y agravado. Además, estaría vinculado como presunto responsable en dos homicidios registrados en octubre de 2024 y mayo de 2025.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
02:51 p. m.
La Policía Nacional confirmó este 3 de septiembre la captura de un hombre conocido como alias Hamster, señalado de estar implicado en diversos hechos criminales en Neiva.

Cayó alias Hamster: fue capturado por la Policía

El operativo se desarrolló en el asentamiento Brisas del Venado, en el barrio Galindo, donde las autoridades lograron ubicar y detener al sujeto de 32 años.

De acuerdo con la información oficial, alias Hamster tenía en su contra una orden judicial por hurto calificado y agravado.

Además, estaría vinculado como presunto responsable en dos homicidios registrados en la capital huilense, ocurridos en octubre de 2024 y mayo de 2025.

“En el marco de los operativos de control y vigilancia adelantados por la Policía Nacional, durante el mes de junio fue capturado un hombre de 32 años, conocido con el alias de “Hamster”, en el Asentamiento Brisas del Venado, ubicado en el barrio Galindo, jurisdicción de la ciudad de Neiva”, indicó la Policía.

¿Quién es alias el Hamster?

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad competente, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y le imputó el delito de homicidio, sumado al proceso que ya enfrentaba por hurto.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el coronel Héctor Jairo Rojas Betancourt, destacó la importancia del procedimiento y señaló que este tipo de resultados son fruto de los controles y puntos de atención estratégica desplegados en la ciudad.

“Este importante resultado reafirma el compromiso de la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia y en garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, expresó el oficial.

Con esta acción, las autoridades reiteraron su propósito de combatir las estructuras delincuenciales que afectan la seguridad de los habitantes de Neiva.

