Así operaba banda que traficaba migrantes a EE. UU. y Europa: cobros superaban los 5.000 dólares

Las autoridades desarticularon a una banda que se dedicaba a traficar migrantes desde la frontera con Brasil hacia Norteamérica y Europa.

Por medio de una operación llevada a cabo por la Fiscalía, Gaula Militar y Migración Colombia en Barranquilla, Valledupar y Medellín; fueron capturados los 11 miembros que conformaban a ‘Lisboa’.

Desde el Amazonas, pasando por Brasil y llegando a Estados Unidos o Europa

Todos fueron enviados a la cárcel, exceptuando a tres que se les concedió permanecer en sus casas mientras avanza el proceso.

El modus operandi de esta estructura se centró en obtener registros civiles, cédulas y pasaportes. Los documentos eran proporcionados a las víctimas (venezolanos y dominicanos principalmente) y así era más sencillo sacarlas del país.

Para lograr estos documentos, la banda contaba con la participación de dos trabajadores de una notaría de Barranquilla, identificados como Vicente Javier Ayus Pupo y Ariel Francisco Acosta Arias. Por eso, se podía acceder fácilmente a la expedición de cédulas para aparentar que los extranjeros eran colombianos.

El resto de los integrantes se llaman: Jimmy Batista Cabarcas, Dennis Ester Contreras Torres, Lexis Mónica Gutiérrez Parra, José Vicente Pacheco Aroca, Carlos Eduardo Fajardo Pérez, Carmes Inés Tigrero Vaca, Omaira Ester Gutiérrez Torres, Juan David Cárdenas Garcés y Lesvia Elizabeth Hernández Algarín.

Las víctimas eran contactadas en la frontera. Al notar la situación que tenían, los delincuentes les ofrecían la posibilidad de llevarlas a un sitio. Los delincuentes entonces se hacían cargo del transporte, hospedaje y alimentación.

Con base en las pesquisas, se supo que ‘Lisboa’ habría logrado 33 viajes, en los que estuvieron inmersos 50 migrantes, incluyendo un par de menores. Los datos apuntan que desde 2022 operaba y cada migrante debía pagar entre cinco y seis mil dólares por todo el proceso.

El punto de partida del recorrido era Leticia, sur del país. Los migrantes eran llevados por Tabatinga hasta São Paulo y Río de Janeiro en Brasil. Estando en el país vecino, los enviaban hacia Estados Unidos y España.