"Me preparé para este momento": Juan Carlos Pinzón revela cómo conformaría su gabinete y su plan de gobierno si gana la Presidencia

El primer invitado a Candidatos en la Redacción fue Juan Carlos Pinzón, precandidato en la Gran Consulta por Colombia, quien se refirió inicialmente a un episodio reciente con la periodista y también candidata Vicky Dávila, asegurando que entre ambos prevalece el respeto y el cariño, aunque descartó la posibilidad de aceptar una fórmula vicepresidencial junto a ella, gesto que dijo valorar pero no contemplar.

Paloma Valencia o Vicky Dávila: posibles fórmulas vicepresidenciales de Juan Carlos Pinzón

El precandidato aseguró que, de llegar a la Presidencia, conformaría su equipo de trabajo con figuras de la Gran Consulta por Colombia, destacando su preparación y vocación de servicio.

Entre los nombres mencionados, señaló a Paloma Valencia como posible vicepresidenta o ministra del Interior, y a Vicky Dávila en una consejería de comunicaciones o incluso en la fórmula vicepresidencial. También incluyó a Juan Manuel Galán, a quien ve con capacidad para liderar Interior, Educación o Seguridad, y a Aníbal Gaviria en temas de Defensa o educación.

Pinzón añadió que Mauricio Cárdenas podría desempeñarse como canciller, embajador o repetir en Hacienda, mientras que Enrique Peñalosa sería clave en Vivienda, con la meta de construir más de un millón de hogares, o en infraestructura.

Juan Daniel Oviedo, dijo, tendría un papel en Cultura o Planeación Nacional, y David Luna en Educación. Además, mencionó a Sergio Fajardo en el mismo campo o en asuntos exteriores, y al jurista De las Prietas en la Agencia de Defensa de la Nación. Sobre Iván Cepeda, reconoció que estaría en la oposición, pero lo invitó a contribuir en su objetivo de erradicar la pobreza extrema y garantizar una pensión mínima para todos los colombianos.

Sobre la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump

Juan Carlos Pinzón consideró que la visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca fue un gesto positivo en términos de diplomacia, aunque lamentó que se diera de manera tardía y bajo condiciones poco favorables para Colombia. Recordó que en su experiencia como ministro debió actuar directamente ante el Departamento de Estado para evitar la imposición de aranceles, lo que, según dijo, permitió "salvar millones de empleos".

El precandidato subrayó que el encuentro con Donald Trump no tuvo el protocolo de una visita oficial: no hubo honores, rueda de prensa ni comunicado conjunto, lo que reflejó un carácter atípico. Aun así, valoró que la reunión evitara un mayor deterioro en la relación bilateral y reiteró que, de llegar a la Presidencia, buscará consolidar la mejor alianza con Estados Unidos en materia de empleo, seguridad y cooperación tecnológica.

Además, anunció que impulsará un “plan Asia” para posicionar a Colombia en los mercados más dinámicos del mundo, ampliando las oportunidades económicas y estratégicas del país.

También dejó claro que su eventual gobierno no se parecería al de ningún expresidente, sino que sería “muy el de Juan Carlos Pinzón”. El candidato aseguró que “me preparé para este momento”, tras una trayectoria en la que ha acumulado estudios, cargos, decisiones, resultados y también fracasos.

Su mensaje de cierre fue un llamado a la confianza y a la esperanza: “estoy listo para servirle a los colombianos” y lo hará pensando en “un país de futuro, con esperanza, no mirando para atrás”.