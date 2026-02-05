Exclusivo | Veterinario que pagó domicilio de frambuesas envenenadas con talio rompió el silencio: ficha clave

En exclusiva Noticias RCN reveló en su integridad la declaración Gabriel Enrique Blanco Ayala, uno de los propietarios de la veterinaria donde atendían a las mascotas de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada del asesinato de dos niñas.

Su testimonio es revelador porque se trata de una prueba determinante en el caso; la consignación que se habría realizado como pago al domiciliario por la entrega de las frambuesas envenenadas con talio que acabaron con la vida de dos menores que llegaron por mensajería a una vivienda en el barrio Los Rosales, en el norte de Bogotá.

Al mirar el extracto bancario de mi Nequi número 3165279***, me aparece un movimiento para el señor José Luis Trejo, pero no recuerdo el concepto de esta transferencia.

¿Cómo el veterinario terminó haciendo parte de la red criminal de Zulma Guzmán?

Reveló que tuvo contacto con Zulma Guzmán Castro, en varias oportunidades y en esa ocasión, según su testimonio, ella habría dado la instrucción de que el saldo de $12.000 que le había quedado de un pago de sus servicios para sus mascotas se transfiriera a una cuenta de Nequi que no era de ella, ni de su amiga Zenaida Pava Vargas.

Algunos clientes pagan en efectivo y nos indica que le demos las vueltas por medio de Nequi, así que puede ser posible que esta señora me haya dicho que le diera las vueltas del valor que pagó por medio de una transferencia por Nequi, así que por esta razón pude haber realizado la transferencia al número 3001679*** por el valor de $12.000”.

¿Zulma Guzmán trató de borrar evidencias que la relacionaran con el veterinario?

De acuerdo con el testimonio del veterinario, misteriosamente, a finales del mes de abril Zulma Guzmán solicito los documentos de sus mascotas.

La Fiscalía trata de determinar si buscaba volarse tras el episodio de las frambuesas y evitar que la relacionaran con el veterinario.