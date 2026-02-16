¿Cómo es vivir en una de las bases antárticas más retadoras del mundo?

En el día 73 de una expedición científica sin precedentes, buzos de la Armada lograron recuperar equipamiento clave para la investigación del cambio climático en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador, ubicada en la Antártida. La misión, que enfrentó condiciones extremas, forma parte de un proyecto de cinco fases para estudiar el aumento del nivel del mar.

Los suboficiales Guevara y López permanecieron un mes en la base antártica desarrollando investigación meteorológica con equipos especializados. “Con la estación meteorológica portátil estamos tomando varios parámetros atmosféricos, de los más importantes en este momento que vamos a analizar es la presión atmosférica y el viento”, explicó uno de los investigadores.

¿Cuáles son las actividades en la estación?

La operación más crítica consistió en recuperar un mareógrafo instalado en aguas gélidas cerca de la base. Este equipo, diseñado para medir variaciones en el nivel del mar y las mareas, debía ser extraído del océano, pero las condiciones climáticas representaban un desafío considerable para su recuperación.

Los buzos del ARC Simón Bolívar se sumergieron en las aguas antárticas para completar la misión. “Había buena visibilidad, el clima no está tan adverso, solo es aguantar el frío y ya. Y fue satisfactorio porque logramos el cometido, se recuperó el equipo y ya con él le extraemos los datos y hacemos ciencia”, señaló uno de ellos.

Expedición completó 73 días

La investigación forma parte de la cuarta fase de un proyecto de largo plazo. “Esta es la cuarta fase de cinco, la cual venimos a desarrollar y a determinar la presión atmosférica dentro de la variabilidad de que se está presentando específicamente en este sector para el aumento del nivel del mar”, detalló el equipo científico.

Los datos recopilados permitirán análisis cruciales sobre el comportamiento del clima antártico. “Podríamos después de un posprocesamiento de esos datos, poder obtener el comportamiento del mar. Se va a tener ya el 80% de los datos, los cuales vamos a desarrollar en conjunto con los científicos de Pedro Vicente Maldonado, lo cual va a ser un artículo científico”, explicaron.