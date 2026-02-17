¿Está sin trabajo? 17.000 vacantes lo esperan en la Megaferia de Empleo en Corferias este 19 de febrero

Este jueves 19 de febrero se realizará en Corferias una nueva edición de la ‘Megaferia de Empleo’ de ‘Talento Capital’, el evento que concentra el mayor número de oportunidades laborales en Bogotá.

La jornada, organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, reunirá a más de 160 empresas que ofrecerán en un solo lugar más de 17.000 vacantes en sectores como servicios, comercio, industria, construcción, salud, transporte, logística, turismo, gastronomía, TIC e industrias creativas.

El ingreso será gratuito, pero exige inscripción previa a través de la página oficial www.desarrolloeconomico.gov.co/megaferia.

¿Cómo será la Megaferia de empleo en Corferias?

Durante la jornada, que irá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., las y los asistentes podrán postularse directamente a miles de ofertas laborales.

De las empresas participantes, 147 realizarán una preselección básica y agendarán entrevistas laborales para continuar el proceso.

Además, 14 compañías desarrollarán procesos de selección avanzados en el mismo recinto, que incluyen entrevistas, pruebas psicotécnicas y técnicas y, en algunos casos, verificación de antecedentes.

Quienes superen estas etapas podrán avanzar directamente hasta fases finales con las empresas.

Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la Secretaría de Desarrollo Económico, explicó más de esta edición:

Contamos con más de 1.000 vacantes para personas mayores de 50 años, 8.548 oportunidades para mujeres, 9.731 puestos para jóvenes y 311 vacantes para personas con discapacidad.

¿Qué tipo de vacantes habrá en la Megaferia de empleo en Corferias?

Entre las vacantes para personas mayores de 50 años hay más de 920 cargos como residente de obra, diseñador (a), ingeniero (a), profesional en enfermería, médico (a) y analista de contabilidad, entre otros.

Para población joven se ofrecen más de 9.730 puestos en áreas como auxiliar de droguería y farmacia, auxiliar de enfermería, enfermero (a), psicólogo (a), ingenierías de software, análisis de datos, mercadeo, publicidad y marketing digital.

Asimismo, se habilitan 3.700 cargos dirigidos a personas sin experiencia laboral, con el objetivo de facilitar su primera vinculación al mercado.

Entre estos perfiles están técnico (a) auxiliar de enfermería, profesional en enfermería para urgencias y hospitalización, técnico (a) auxiliar de farmacia, optómetra, auxiliar de odontología, así como profesionales en ingeniería civil y arquitectura vinculados al sector construcción.

Finalmente, las autoridades reiteraron que para acceder a las vacantes no se requieren intermediarios ni pagos de dinero, e hicieron un llamado a evitar estafas y realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales.