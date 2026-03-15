VIDEO | Camioneta fuera de control arrolló a trabajadores en Corabastos y dejó un muerto en la madrugada

Una tragedia se registró en la madrugada de este domingo 15 de marzo al interior de Corabastos, en Bogotá, donde un vehículo terminó arrollando a varias personas que se encontraban trabajando en medio de la jornada.

En medio de ese movimiento, una camioneta Toyota terminó protagonizando un violento accidente que dejó una persona muerta y dos más heridas.

Camioneta arrolló a trabajadores en Corabastos y dejó un muerto en Bogotá

Según la información conocida hasta ahora, el accidente ocurrió hacia las 5:30 de la mañana de este domingo, en una de las zonas internas de la central de abastos.

De acuerdo con testigos, el conductor de la camioneta se movilizaba por el lugar cuando terminó colisionando contra varios camiones de carga que se encontraban estacionados.

Tras el impacto inicial, el vehículo continuó su trayectoria dentro del lugar y terminó arrollando a varias personas que se encontraban en la zona.

El choque dejó a tres víctimas.

El comandante seccional de Tránsito de Bogotá, Daniel Henao, confirmó el balance del accidente.

Un vehículo arrolla a tres personas, dos de ellas se encuentran lesionadas en centros médicos y una de ellas falleció.

La víctima que perdió la vida sufrió graves lesiones tras el impacto. Las otras dos personas afectadas fueron trasladadas a centros médicos, donde reciben atención por las heridas ocasionadas durante el siniestro.

Investigan si conductor de camioneta que arrolló trabajadores en Corabastos estaba alcoholizado

Tras el accidente, varios de ellos grabaron videos que comenzaron a circular, registros en los que se observa la magnitud del choque y las condiciones en las que quedó el lugar tras el atropello.

Esas grabaciones también muestran al conductor involucrado en el hecho, lo que llevó a que algunos testigos aseguraran que el hombre podría encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Frente a esa versión, las autoridades confirmaron que se están realizando las verificaciones correspondientes.

El conductor del vehículo fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para realizarle la prueba de embriaguez. A su vez, fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio.

¿Quién conducía la camioneta que irrumpió en Corabastos y arrolló a varios trabajadores?

El hombre señalado de provocar el accidente es un comerciante de 30 años, oriundo del municipio de Palestina, en el departamento del Huila.

Mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, trabajadores de la central de abastos han manifestado su preocupación e indignación por lo ocurrido.

Ahora, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad del conductor y establecer si efectivamente manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de embestir a las personas dentro de la central de abastos.