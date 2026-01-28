Presidente Petro solicitó una rigurosa investigación del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

A través de un comunicado, el Gobierno Nacional lamentó el accidente del avión de Satena, ocurrido este miércoles 28 de enero, cuando cubría la ruta Cúcuta - Ocaña. La aeronave se estrelló en zona montañosa del municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander.

El siniestro dejó 15 víctimas mortales: El congresista Diógenes Quintero, su asistente Natalia Acosta, el candidato a la Cámara Carlos Salcedo, Juan David Pacheco Mejía y su esposa María Sánchez.

También estaba la comerciante María Torcoroma Álvarez, el médico neurocirujano Rolando Peñaloza y su esposa María del Carmen Díaz. Ana Yisel Quintero, Karen Parales, el piloto Miguel Vanegas, María Alejandra Avendaño, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón y el copiloto José de la Vega.

"El Gobierno Nacional lamenta profundamente este accidente y expresa sus más profundas condolencias y solidaridad con los familiares y amigos de quienes fallecieron, al igual que extiende este mensaje a la Honorable Cámara de Representantes".

Gobierno pide una rigurosa investigación del accidente de Satena

En la misiva, el Gobierno señaló que el presidente Gustavo Petro solicitó al Ministerio de Transporte, a la Aeronáutica Civil y demás entidades competentes "adelantar una rigurosa investigación para determinar las causas de este lamentable hecho".

Más temprano el mandatario a través de la red social X había expresado su solidaridad con las familias de las víctimas. "Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD".

¿Qué dicen el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil?

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que una vez conocido el accidente se actuó con toda la capacidad del Estado.

"Desde el momento en que se perdió comunicación con la aeronave, el Gobierno activó de manera inmediata todos los protocolos de emergencia, bajo la coordinación de un Puesto de Mando Unificado".

En las labores de búsqueda participaron la Fuerza Aeroespacial, el Ejército, una aeronave y un helicóptero, además se contó con el apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y Juntas de Acción Comunal del sector.

entre tanto, la Aerocivil señaló que fueron activados los equipos técnicos de investigación para establecer las causas del accidente.

"La Aeronáutica Civil iniciará formalmente la investigación para determinar las circunstancias que rodearon lo ocurrido".