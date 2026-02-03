CANAL RCN
Colombia Video

Encuentran los cuerpos de dos hermanas que desaparecieron durante el Carnaval en Malambo

Las autoridades tienen la mira puesta sobre el presunto responsable del doble asesinato.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
08:25 p. m.
Los cuerpos de dos hermanas de 14 y 17 años fueron encontrados en un lote baldío en Malambo tras ser reportadas como desaparecidas el martes 17 de febrero durante el Carnaval.

La madre de las víctimas relató cuándo fue la última vez que las vio. Al momento de llamarlas al celular por segunda vez, este ya se encontraba apagado. Esto, entonces, hizo que denunciara la desaparición.

Extorsionistas pidieron hasta 50 millones de pesos

A medida que pasaban los días, la familia fue víctima de extorsión. La mamá señaló que los delincuentes le exigieron 50 millones de pesos, pero después bajaron a $20 millones.

No obstante, ella fue clara en decirles que no tenía esa cantidad de dinero, a lo que los extorsionistas rebajaron el monto a cinco millones de pesos por cada una. Si no cumplía con las exigencias, amenazó con “picarlas”.

Hermanas desaparecieron el 17 de febrero

Las autoridades confirmaron que una de las menores había informado a su familia que saldría en compañía de su hermana y del novio de una de ellas, siendo el último indicio previo a la desaparición.

De igual forma, las pesquisas se han adelantado y se tiene identificado al presunto asesino. Se espera que en las próximas horas puedan dar con su paradero.

La Policía reportó que durante febrero, Barranquilla y los municipios aledaños cerraron el mes 76 asesinatos, un aumento con respecto al mismo mes de 2025.

Las cifras apuntan que 43 crímenes se presentaron en Barranquilla, 25 en Soledad, siete en Malambo y Puerto Colombia. El aumento fue superior al 65%, lo cual hizo que las autoridades prendieran las alarmas.

Un detalle que incrementó los reportes fue justamente la temporada del Carnaval, tiempo en el que la Policía y demás entes buscan redoblar esfuerzos.

