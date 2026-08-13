Así es el equipo internacional que apoya las labores de búsqueda de damnificados en Cali

Un equipo de rescate internacional compuesto por ocho especialistas llegó a Cali para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el devastador terremoto.

Los rescatistas han participado en operaciones de emergencia internacional en diversos escenarios críticos. Se recuerda cuando fueron protagonistas en el huracán de Jamaica y en el terremoto en La Guaira, Venezuela.

Equipo estuvo en el huracán de Jamaica y en el terremoto en Venezuela

La tecnología de punta que porta el equipo incluye herramientas especializadas que resultan fundamentales en este tipo de emergencias, tales como sonares, cámaras de chequeo, cámaras de temperatura y drones que permiten que se observe la estructura desde la parte de arriba.

Adicionalmente, el protocolo de trabajo se desarrolla mediante coordinación con autoridades locales. Utilizan los sensores para identificar si hay movimientos o ruido. Ante la leve impresión, se articulan con las autoridades locales para retirar las losas y dar con los atrapados.

Durante las operaciones de búsqueda y rescate, el silencio cobra una dimensión especial. En medio de esta labor, la omisión del sonido se vuelve sagrada, aumentando así la espera de familiares y equipos de emergencia que mantienen la esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros.

Casi 100 víctimas mortales en Cali

Entre los casos que mantienen viva la esperanza se encuentra el testimonio del señor Armando Carrillo, quien se encontraba en el apartamento de un edificio afectado. Él está apoyando a las autoridades y mantiene la fe para encontrar a sus vecinos.

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Cali ha sido la ciudad más afectada por el sismo. De acuerdo con el último balance proporcionado por las autoridades, se han registrado 96 fallecimientos, 1.224 heridos y 111 desapariciones.

Sumado a ello, hay reportes de 107 viviendas y 45 estructuras colapsadas, junto a otras 832 que quedaron averiadas. Para ubicar a los damnificados debajo de las edificaciones, hay 750 rescatistas y 14 caninos especializados.