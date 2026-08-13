CANAL RCN
Colombia Video

Así es el equipo internacional que apoya las labores de búsqueda de damnificados en Cali

Los ocho especialistas tienen experiencia en el manejo de estas situaciones, siendo el terremoto en Venezuela la experiencia más reciente.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un equipo de rescate internacional compuesto por ocho especialistas llegó a Cali para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes tras el devastador terremoto.

Cadenas humanas: así es como los colombianos se unen para ayudar a los afectados por el terremoto
RELACIONADO

Cadenas humanas: así es como los colombianos se unen para ayudar a los afectados por el terremoto

Los rescatistas han participado en operaciones de emergencia internacional en diversos escenarios críticos. Se recuerda cuando fueron protagonistas en el huracán de Jamaica y en el terremoto en La Guaira, Venezuela.

Equipo estuvo en el huracán de Jamaica y en el terremoto en Venezuela

La tecnología de punta que porta el equipo incluye herramientas especializadas que resultan fundamentales en este tipo de emergencias, tales como sonares, cámaras de chequeo, cámaras de temperatura y drones que permiten que se observe la estructura desde la parte de arriba.

Adicionalmente, el protocolo de trabajo se desarrolla mediante coordinación con autoridades locales. Utilizan los sensores para identificar si hay movimientos o ruido. Ante la leve impresión, se articulan con las autoridades locales para retirar las losas y dar con los atrapados.

Durante las operaciones de búsqueda y rescate, el silencio cobra una dimensión especial. En medio de esta labor, la omisión del sonido se vuelve sagrada, aumentando así la espera de familiares y equipos de emergencia que mantienen la esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros.

Casi 100 víctimas mortales en Cali

Entre los casos que mantienen viva la esperanza se encuentra el testimonio del señor Armando Carrillo, quien se encontraba en el apartamento de un edificio afectado. Él está apoyando a las autoridades y mantiene la fe para encontrar a sus vecinos.

Soacha se suma para ayudar a los damnificados por el terremoto con un centro de acopio
RELACIONADO

Soacha se suma para ayudar a los damnificados por el terremoto con un centro de acopio

Cali ha sido la ciudad más afectada por el sismo. De acuerdo con el último balance proporcionado por las autoridades, se han registrado 96 fallecimientos, 1.224 heridos y 111 desapariciones.

Sumado a ello, hay reportes de 107 viviendas y 45 estructuras colapsadas, junto a otras 832 que quedaron averiadas. Para ubicar a los damnificados debajo de las edificaciones, hay 750 rescatistas y 14 caninos especializados.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Se niega a detener la búsqueda de su hijo, desaparecido tras el sismo: se casaba el domingo

Temblor en Colombia

Alerta en Cali por riesgo de colapso de varias edificaciones después del terremoto

Temblor en Colombia

Iglesias quedaron destruidas tras el terremoto en Valle del Cauca: ¿qué están haciendo para repararlas?

Otras Noticias

Estados Unidos

Pedirán la cadena perpetua para Mangione tras admitir que asesinó al CEO de la mayor aseguradora en salud de EE. UU.

La sentencia contra el joven homicida se conocerá, finalmente, el 18 de diciembre.

Ciclismo

Luto en el ciclismo mundial: corredor murió atropellado en Europa, esto se sabe

El corredor falleció en medio de un accidente.

Temblor en Colombia

LATAM activa vuelos adicionales hacia Armenia y Cali tras el cierre del aeropuerto de Pereira por el puente festivo

Epa Colombia

Pareja de 'Epa Colombia' reapareció en redes sociales y tuvo nueva reacción tras su traslado: ¿cuál fue?

Invima

Invima prohibió la venta de popular marca de exfoliante en Colombia