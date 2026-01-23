CANAL RCN
Colombia Video

Así es la base científica temporal Machu Picchu en la Antártida

La estación temporal en Isla Rey Jorge desarrolla estudios sobre especies antárticas, microplásticos y efectos de luz polar en el sueño humano.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
03:07 p. m.
La tripulación del Buque ARC Simón Bolívar visitó la Base Científica Machu Picchu de Perú, ubicada en la Isla Rey Jorge en la Antártida, donde se desarrollan múltiples proyectos de investigación científica durante el verano austral.

La estación, que opera únicamente en temporada estival, se encuentra cerca de otras bases científicas de Argentina, Uruguay y Corea del Sur. Recibe a sus investigadores mediante vuelos que parten desde Lima hasta Punta Arenas, Chile, desde donde se trasladan en helicóptero hasta la base antártica.

Las instalaciones cuentan con un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aérea del Perú, con capacidad para transportar hasta ocho pasajeros, autonomía de dos horas de vuelo y tripulación compuesta por un mecánico y entre dos y tres pilotos.

Entre los proyectos de investigación que se desarrollan en Machu Picchu destacan el análisis del comportamiento y hábitat de diferentes especies antárticas, así como estudios sobre cómo los microplásticos afectan el calentamiento global en esta región del planeta.

Pero uno de los proyectos que generó mayor interés entre los visitantes fue el estudio sobre el sueño humano y cómo las extensas horas de luz solar durante el verano antártico afectan los patrones de descanso de los investigadores que trabajan en la estación.

"Es muy interesante. Hemos sentido más agotados durante el transcurso de la expedición y ahí entendemos parte del porqué. Es importante este proyecto para futuras expediciones no solo de Perú, sino para Colombia", expreso el capitán de corbeta Nicolás Montenegro, jefe del Departamento de Ingeniería del Buque ARC Simón Bolívar.

La base Machu Picchu forma parte de la red de estaciones científicas que países latinoamericanos mantienen en el continente antártico para desarrollar investigación sobre cambio climático, biodiversidad y adaptación humana a condiciones extremas.

