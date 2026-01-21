Mientras el ARC Simón Bolívar completa 47 días de navegación en aguas antárticas y llega a una base científica permanente en la Antártida, pocas personas conocen cómo se toman las decisiones que permiten avanzar, detenerse o modificar cada maniobra del buque en el continente blanco.

Lejos de la cubierta y del paisaje helado, existe un espacio donde el tiempo no se detiene y donde se controla cada movimiento del gigante científico colombiano: el Centro de Operaciones Permanente.

Desde allí se gestiona toda la operación en un entorno marcado por vientos extremos, hielos flotantes y condiciones cambiantes que pueden poner en riesgo la navegación.

¿Cómo se monitorean los hielos, el clima y la ruta desde dentro del ARC Simón Bolívar?

En las entrañas del ARC Simón Bolívar funciona un centro estratégico que opera las 24 horas del día. Su misión principal es realizar el seguimiento y control en tiempo real de toda la expedición antártica.

Sebastián Suárez, jefe del Departamento de Operaciones, explicó:

El Centro de Operaciones del ARC Simón Bolívar se conformó para la decimosegunda expedición a la Antártida. La función principal de este centro de operaciones es llevar en tiempo real el seguimiento y el control de toda la operación.

Desde este punto se analizan constantemente las condiciones del continente, con especial atención a los cambios en el clima y la presencia de distintos tipos de hielo que pueden afectar la seguridad del buque.

El trabajo incluye el uso permanente de cartografía especializada y herramientas satelitales que permiten anticiparse a los riesgos.

Juan Alzate, oficial de división del ARC Simón Bolívar, detalló:

Yo soy el encargado de hacer el tema de análisis de las aguas polares. Entonces, mediante la aplicación de PolarView, cada 24 horas descargamos y analizamos imágenes satelitales del territorio en el que estamos navegando. Todo esto con el fin de poder observar qué hielos y qué tipos de hielos hay para poder tomar las mejores decisiones en la ruta de navegación.

Este análisis diario permite definir si es seguro continuar avanzando o si es necesario reevaluar la ruta, una decisión clave en una región donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas.

¿El clima es determinante en la navegación?

El monitoreo no se limita solo al hielo. El equipo también revisa de forma constante las herramientas meteorológicas, evaluando cómo el clima abre o cierra ventanas de tiempo para ejecutar actividades previstas durante la expedición.

Andrés Martínez, asesor en aguas polares de la Armada de Chile, explicó el alcance del trabajo conjunto:

Básicamente lo que este equipo de trabajo hace durante todo el día es verificar por medio de diferentes aplicaciones y de diferentes herramientas meteorológicas cómo están las condiciones y eso nos va abriendo una ventana de tiempo o nos obliga a reevaluar algún tipo de actividad y buscar hacer otra.

La operación del centro se fortalece con la experiencia internacional. Martínez cuenta con el respaldo de cinco expediciones antárticas, conocimiento que se traduce en asesoría directa al mando del buque.

Mi función es comentarles y asesorar al Capitán Suárez respecto a cómo lo deberíamos hacer nosotros, cómo lo haríamos nosotros y con él tomar la mejor decisión de hacia dónde llevar en los rumbos de este buque.

Así, cada decisión que se toma en el ARC Simón Bolívar, desde avanzar, detenerse o modificar la ruta, pasa primero por este centro, donde se cruzan datos satelitales, análisis técnicos y experiencia en aguas polares.