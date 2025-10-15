Unidad de Búsqueda inicia nueva fase de identificación de cuerpos en cementerio de Caucasia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) anunció el inicio de una nueva fase de caracterización en el osario común del cementerio parroquial Nuestra Señora de las Misericordias, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Caucasia, Antioquia.

El objetivo es identificar cuerpos de personas desaparecidas que reposan en ese lugar, muchos de ellos posibles víctimas del conflicto armado en la región del Bajo Cauca.

Este proceso forma parte de una estrategia más amplia que contempla 26 sitios de interés en la zona. En total, se espera poder identificar 133 cuerpos.

Durante la primera fase, realizada en julio de este año, se logró identificar a 26 personas, lo que representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y reparación para las familias afectadas.

Familias del Bajo Cauca podrían encontrar a sus desaparecidos en Caucasia

La UBPD hace un llamado urgente a los habitantes del Bajo Cauca antioqueño para que se acerquen al cementerio de Caucasia antes del próximo domingo 26 de octubre. Allí se les brindará orientación y, si es necesario, se les tomarán muestras biológicas para facilitar el proceso de identificación.

“Queremos invitar a la ciudadanía en general a que se presente al Cementerio Municipal de Caucasia, en caso de que tengan familiares desaparecidos y no hayan presentado su solicitud de búsqueda o entregado muestra biológica”, dijo Gloria Araque, coordinadora de la Unidad de Búsqueda de Antioquia.

Cementerio de Caucasia podría albergar víctimas del conflicto

Los voceros de la Ubpd hicieron un llamado a los habitantes del Bajo Cauca antioqueño que tengan familiares desaparecidos o hayan sido víctimas del conflicto armado en la región.

Según la entidad, es fundamental que estas personas se acerquen al cementerio parroquial Nuestra Señora de las Misericordias en Caucasia, ya que sus seres queridos podrían estar entre los cuerpos que reposan allí.

Desde Medellín, se mantiene el seguimiento a este proceso, que busca brindar respuestas y aliviar el dolor de cientos de familias que aún esperan conocer el paradero de sus seres queridos.