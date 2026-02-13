CANAL RCN
Colombia Video

Enrique Peñalosa: "A nivel rural vamos a reconquistar a Colombia"

El precandidato de la Gran Consulta habló con A lo que vinimos sobre sus propuestas en seguridad y desarrollo para el país.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
07:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A lo que vinimos sigue recorriendo el país con los precandidatos presidenciales y esta vez el turno fue para Bogotá con un exalcalde que la conoce bastante bien.

Juan Manuel Galán: Si nos vamos al extremo estas elecciones, no vamos a tener gobierno
RELACIONADO

Juan Manuel Galán: Si nos vamos al extremo estas elecciones, no vamos a tener gobierno

Desde el parque Gilma Jiménez, Enrique Peñalosa habló sobre educación, vivienda, salud, vías y las dificultades que enfrentan los colombianos en las diferentes regiones.

¿Qué tanto ha logrado conocer la radiografía del país?

Por supuesto que conozco todo el país al milímetro, además, soy un apasionado por la naturaleza, por lo que me he recorrido buena parte de los Parques Nacionales de Colombia, de Tuparro, Gorgona, en el Meta, el Sumapaz, Nariño, Antioquia.

¿Y qué tanto ha descubierto de la problemática de las poblaciones apartadas?

Estoy convencido de que hay que hacer el desarrollo de la altillanura, que puede aumentar por si solo lo que la gente gana en Colombia, un 50%. Hay que sacar la producción de la altillanura por el río Meta, por el Orinoco al mar, porque va a ser tan gigantesca esa producción que no habría posibilidad de sacarla.

Hay que hacer la carretera a Villavicencio y la carretera a Panamá. Lograr que nuestros campesinos vivan mejor, pero para eso lo más importante es la seguridad.

A lo que vinimos: Paloma Valencia tiene la fórmula para recuperar a La Guajira de la crisis
RELACIONADO

A lo que vinimos: Paloma Valencia tiene la fórmula para recuperar a La Guajira de la crisis

¿Cómo sería ese plan de seguridad?

A nivel rural vamos a reconquistar a Colombia, no va a haber un solo metro cuadrado controlado por los grupos armados criminales.

Vamos a fortalecer al Ejército, vamos a darle todas las armas que necesitan, la tecnología, la inteligencia y la capacidad legal para que puedan ganar la guerra. Hay que reconocer que estamos en una guerra.

La gente en las regiones siempre dice que los candidatos los visitan en campaña, pero cuando pasan las elecciones, los olvidan…

Por eso les digo, créanle a Cristo, que en el sermón de la montaña dice: no le crean a los politiqueros que hablan bonito, no le crean a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis.

Vicky Dávila: "Hay campañas presidenciales que se están haciendo con la plata de la salud"
RELACIONADO

Vicky Dávila: "Hay campañas presidenciales que se están haciendo con la plata de la salud"

Fíjese lo que la gente ha hecho. Yo he trabajado toda la vida con amor e integridad, por mi país, con resultados. Ojalá le preguntaran a las fuerzas armadas con quién creen que les irá mejor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Ejército enfrenta asonada en Jamundí: 400 personas habrían sido presionadas por disidencias de Jaime Martínez

Gustavo Petro

"Hicieron creer a Trump que no hacíamos nada contra el narcotráfico": Mindefensa

ELN

Fiscalía reactivó la orden de captura contra alias Violeta, gestora de paz del gobierno Petro

Otras Noticias

Organización Mundial de la Salud

Una cirujana colombiana asumirá la dirección de un gigante de la medicina de emergencias

El trauma continúa siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en poblaciones jóvenes en el mundo.

Redes sociales

Drake habría pagado más de 270 millones de pesos por una gorra de Pablo Escobar

Las imágenes, que ya son virales en redes, han generado una lluvia de críticas contra el rapero canadiense.

Nicolás Maduro

Donald Trump reveló el arma secreta que utilizó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Mundial de fútbol

Dan a conocer los exorbitantes precios de parqueadero para el partido Colombia vs. Portugal

Salario mínimo

Tras suspensión del salario mínimo, esto es lo que pasará con el auxilio de transporte en Colombia