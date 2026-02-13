Enrique Peñalosa: "A nivel rural vamos a reconquistar a Colombia"

A lo que vinimos sigue recorriendo el país con los precandidatos presidenciales y esta vez el turno fue para Bogotá con un exalcalde que la conoce bastante bien.

Desde el parque Gilma Jiménez, Enrique Peñalosa habló sobre educación, vivienda, salud, vías y las dificultades que enfrentan los colombianos en las diferentes regiones.

¿Qué tanto ha logrado conocer la radiografía del país?

Por supuesto que conozco todo el país al milímetro, además, soy un apasionado por la naturaleza, por lo que me he recorrido buena parte de los Parques Nacionales de Colombia, de Tuparro, Gorgona, en el Meta, el Sumapaz, Nariño, Antioquia.

¿Y qué tanto ha descubierto de la problemática de las poblaciones apartadas?

Estoy convencido de que hay que hacer el desarrollo de la altillanura, que puede aumentar por si solo lo que la gente gana en Colombia, un 50%. Hay que sacar la producción de la altillanura por el río Meta, por el Orinoco al mar, porque va a ser tan gigantesca esa producción que no habría posibilidad de sacarla.

Hay que hacer la carretera a Villavicencio y la carretera a Panamá. Lograr que nuestros campesinos vivan mejor, pero para eso lo más importante es la seguridad.

¿Cómo sería ese plan de seguridad?

A nivel rural vamos a reconquistar a Colombia, no va a haber un solo metro cuadrado controlado por los grupos armados criminales.

Vamos a fortalecer al Ejército, vamos a darle todas las armas que necesitan, la tecnología, la inteligencia y la capacidad legal para que puedan ganar la guerra. Hay que reconocer que estamos en una guerra.

La gente en las regiones siempre dice que los candidatos los visitan en campaña, pero cuando pasan las elecciones, los olvidan…

Por eso les digo, créanle a Cristo, que en el sermón de la montaña dice: no le crean a los politiqueros que hablan bonito, no le crean a los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis.

Fíjese lo que la gente ha hecho. Yo he trabajado toda la vida con amor e integridad, por mi país, con resultados. Ojalá le preguntaran a las fuerzas armadas con quién creen que les irá mejor.