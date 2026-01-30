CANAL RCN
Colombia Video

Ladrones le robaron la camioneta a una familia en Bogotá: quedaron grabados los gritos de auxilio

Los vecinos grabaron el momento en el que la banda amenazó a la familia. El video es estremecedor.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 30 de 2026
12:15 p. m.
En las últimas horas, ocurrió una aterradora escena en el norte de Bogotá. Ladrones llegaron en manada a robar un carro en el barrio Villa Magdala de la localidad Usaquén.

El crimen se perpetró en la calle 159 con carrera 20A y quedó grabado por uno de los vecinos. Los delincuentes llegaron en un vehículo blanco y amenazaron a las personas que estaban en una camioneta oscura

Ladrones se salieron con la suya

El video captó los gritos de auxilio pidiendo que la Policía apareciera. Los ladrones también amenazaron a los vecinos e incluso le apuntaron a alguien que pasaba en bicicleta.

De igual forma, se activaron las alarmas, pero nada se pudo hacer y los delincuentes emprendieron la huida.

El hurto de automotores es uno de los delitos de alto impacto que se redujo en lo corrido del año anterior. A partir del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Contravencional de la Policía, se registraron 3.247 crímenes.

¿Cuántos carros y motos se roban en Bogotá?

La disminución fue de 900 casos, lo que igual a un -21.7 %. Los hechos se dieron especialmente en las noches (menos los domingos), tardes de los domingos, madrugadas de jueves y sábados. En estas franjas, hubo más de 100 casos por día.

En todas las localidades hubo una reducción, a excepción de San Cristóbal. Las que presentaron mayores registros fueron Kennedy, Engativá, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba y Rafael Uribe Uribe.

Los números van de la mano con los resultados de la encuesta de percepción ciudadana ‘Bogotá Cómo Vamos’. Aumentó la preocupación por atracos y pandillas, incluyendo el robo de vehículos. Este crimen estuvo en la mente del 72.7 % de los encuestados.

A la par, también es relevante mencionar el hurto a motocicletas. En 2025, hubo 4.709 casos, lo cual mostró una disminución del 14.5 % en 800 casos menos.

