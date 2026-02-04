CANAL RCN
Economía

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026 tras conclusiones reveladas por Gustavo Petro y Donald Trump

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 4 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
02:33 p. m.
El precio del dólar en Colombia abrió este 4 de febrero de 2026 en 3.635 pesos. Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.622,00 pesos.

En consecuencia, en cuanto a la TRM, hubo una disminución de 6.16 pesos respecto al día anterior (3 de febrero de 2026) y alcanzó su nivel más bajo en más de cuatro años.

RELACIONADO

Y es que el registro histórico señaló que no se registraba una Tasa Representativa del Mercado similar desde el 11 de junio de 2021, cuando fue de 3.589,86 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada de este 4 de febrero, el dólar tuvo variaciones y cerró al alza nuevamente.

¿Qué tanto subió la divisa estadounidense respecto al precio de apertura? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 4 de febrero de 2026

De acuerdo con el Banco de la República, el dólar en Colombia cerró en 3.650,00 pesos en la tarde de este 4 de febrero.

Eso significa que, en comparación con la tasa de apertura, tuvo un incremento de 15 pesos.

Además, en medio de esa coyuntura, la Tasa Promedio del Mercado fue de 3.644,922 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta en las casas de cambio

Tras el precio de apertura y cierre, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado las siguientes tarifas:

RELACIONADO

  • Bogotá: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.
