Implicados en la muerte de Yulixa Toloza podrían ser imputados con más cargos: ¿Cuáles?

El caso de Yulixa Toloza mantuvo en vilo a Colombia en las últimas semanas. El miércoles 13 de mayo, la mujer de 52 años se practicó una cirugía estética (liposucción) en Beauty Láser, ubicado en Venecia, sur de Bogotá.

Resulta que este lugar no cuenta con autorización para ofrecer procedimientos médicos de esta índole, por lo que es un llamado ‘centro de garaje’. Sumado a ello, el responsable de la cirugía es un estilista y no tiene conocimiento ni mucho menos experiencia en esta área.

¿Quiénes son los capturados?

Toloza arribó en la mañana acompañada de una amiga, quien se fue del lugar pasadas las 4:00 p.m. y, según el testimonio recogido por la Fiscalía, la vio en un grave estado de salud, el cual se terminó confirmando por los videos.

Pasadas las 7:00 p.m., dos hombres sacaron a la mujer y la subieron en un carro. En la madrugada del día siguiente, salieron de Bogotá por el norte, pasaron por Boyacá y llegaron a Norte de Santander. Durante el recorrido, se supo que abandonaron el cuerpo en Apulo.

Hasta el momento, dos personas fueron capturadas en Cúcuta: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado; y tres están detenidas en Venezuela: María Fernanda Delgado (dueña del centro y quien dio la orden de no dejar rastro), Eduardo David Ramos (el estilista que practicó la cirugía) y Edinson José Torres (el administrador). También hay un fugitivo: el supuesto anestesiólogo identificado como ‘Leo’.

Los delitos que les imputarían dentro de poco

Durante la audiencia contra Hernández y Sequera, en la que los imputaron por favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; se conocieron detalles del macabro hecho.

Pues bien, La FM conoció que la Fiscalía estaría pensando en imputarles también desaparición forzada y actos de tortura. Esto podría darse cuando se conozca el dictamen de Medicina Legal.

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