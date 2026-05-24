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Implicados en la muerte de Yulixa Toloza podrían ser imputados con más cargos: ¿Cuáles?

El proceso contra Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado podría tener avances cuando Medicina Legal dé a conocer el dictamen.

Capturados por caso de Yulixa Toloza.
Capturados por caso de Yulixa Toloza. Crédito: Policía.

Noticias RCN

mayo 24 de 2026
10:19 a. m.
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El caso de Yulixa Toloza mantuvo en vilo a Colombia en las últimas semanas. El miércoles 13 de mayo, la mujer de 52 años se practicó una cirugía estética (liposucción) en Beauty Láser, ubicado en Venecia, sur de Bogotá.

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Resulta que este lugar no cuenta con autorización para ofrecer procedimientos médicos de esta índole, por lo que es un llamado ‘centro de garaje’. Sumado a ello, el responsable de la cirugía es un estilista y no tiene conocimiento ni mucho menos experiencia en esta área.

¿Quiénes son los capturados?

Toloza arribó en la mañana acompañada de una amiga, quien se fue del lugar pasadas las 4:00 p.m. y, según el testimonio recogido por la Fiscalía, la vio en un grave estado de salud, el cual se terminó confirmando por los videos.

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Pasadas las 7:00 p.m., dos hombres sacaron a la mujer y la subieron en un carro. En la madrugada del día siguiente, salieron de Bogotá por el norte, pasaron por Boyacá y llegaron a Norte de Santander. Durante el recorrido, se supo que abandonaron el cuerpo en Apulo.

Hasta el momento, dos personas fueron capturadas en Cúcuta: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado; y tres están detenidas en Venezuela: María Fernanda Delgado (dueña del centro y quien dio la orden de no dejar rastro), Eduardo David Ramos (el estilista que practicó la cirugía) y Edinson José Torres (el administrador). También hay un fugitivo: el supuesto anestesiólogo identificado como ‘Leo’.

Los delitos que les imputarían dentro de poco

Durante la audiencia contra Hernández y Sequera, en la que los imputaron por favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; se conocieron detalles del macabro hecho.

Pues bien, La FM conoció que la Fiscalía estaría pensando en imputarles también desaparición forzada y actos de tortura. Esto podría darse cuando se conozca el dictamen de Medicina Legal.

Le puede interesar: Caso Yulixa Toloza: Fiscalía evalúa imputar nuevos cargos por tortura contra los capturados

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