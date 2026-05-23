Camioneta terminó volcada tras caer de un segundo piso del club El Nogal

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado 23 de mayo generando atención en Bogotá, luego de que una camioneta terminara volcada sobre un andén en la carrera Séptima con calle 78, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con información entregada por Bomberos Bogotá y la Policía Metropolitana, el vehículo habría caído en reversa desde el segundo piso de una edificación ubicada cerca del Club El Nogal. El conductor, un hombre de aproximadamente 70 años, resultó lesionado y tuvo que ser atendido por equipos de emergencia.

¿Qué se sabe del accidente en la carrera séptima en Bogotá?

El hecho fue reportado hacia las 4:18 de la tarde, según el Centro de Gestión de Tránsito de Bogotá. Tras la alerta, unidades de bomberos, ambulancias y agentes de tránsito llegaron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

Las primeras versiones indican que la camioneta cayó desde un segundo nivel antes de impactar sobre la zona peatonal. El vehículo quedó completamente invertido y atravesado sobre el andén.

Bomberos confirmaron que el conductor quedó atrapado dentro del automotor y fue necesario realizar maniobras de rescate y atención prehospitalaria antes de entregarlo a una ambulancia.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo ciudadanos intentaron acercarse para auxiliar al hombre mientras llegaban los organismos de socorro.

Accidente en el norte de Bogotá: ¿hubo más lesionados?

Las autoridades señalaron que no se reportaron peatones lesionados ni otros vehículos involucrados en el accidente, pese a que el hecho ocurrió en una zona de alto flujo vehicular y peatonal del norte de Bogotá.

Además del rescate del conductor, los organismos de emergencia realizaron labores de aseguramiento para evitar riesgos relacionados con objetos o partes de la estructura que pudieran caer tras el impacto.

Una grúa también fue enviada al lugar para adelantar el retiro de la camioneta y permitir la normalización de la movilidad sobre la carrera Séptima.

El accidente provocó congestión en este corredor vial mientras avanzaban las labores de atención y control de la emergencia.

Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que habrían provocado la caída del vehículo desde el segundo piso de la edificación.