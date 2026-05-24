Actriz fue víctima de violento intento de robo en Bogotá: le apuntaron con una pistola en la frente

Gaby Diez, la actriz venezolana, contó en Alerta Bogotá cómo fueron los angustiosos momentos que vivió cuando fue víctima de un intento de robo a mano armada en el norte de Bogotá.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 20 de mayo en la calle 109 con carrera 14, una zona comercial, y a plena luz del día. Resulta que la actriz estaba yendo hacia el gimnasio y cuando estaba lista para seguir su día en su carro blanco, apareció un ladrón en motocicleta.

Ladrón le puso la pistola en la frente

En cuestión de segundos, el delincuente sacó una pistola y le apuntó en la cabeza. Diez recordó que el motociclista se le acercó, por lo que pensó que le iba a preguntar algo. Sin embargo, se sorprendió cuando vio el arma apuntándole.

Su reacción fue gritar, mientras el ladrón le pedía que se tranquilizara, pero sin quitarle la pistola de la frente. Sus intenciones eran despojarla de las cadenas de oro y el celular.

La situación se le salió de las manos al delincuente y la actriz pudo salir del carro por la puerta del copiloto. Después, se refugió en la recepción del gimnasio, mientras el criminal emprendía la huida en la motocicleta.

Los traumas que le dejó el intento de robo

A pesar de que el robo no se logró, ella quedó con traumas por los segundos de temor que experimentó: “Cuando intento manejar y algo roza al carro, automáticamente pego un brinco de susto”. También ha tenido afectaciones para dormir, a tal punto que se tranquiliza hasta las 4:00 a.m.

“Definitivamente, esto es algo que te pone a pensar en qué vas a hacer después. ¿Realmente estás viviendo acá? En un lugar donde no te sientes segura y donde tu vida, quizás, vale una cadena”, expresó.

La actriz residía en Miami, pero hace dos años optó por quedarse en Colombia en búsqueda de mejores oportunidades. Por este hecho, hizo un llamado para que se tomen medidas y no se normalice la delincuencia.