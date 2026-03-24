CANAL RCN
Colombia Video

Así fue el rescate de los soldados heridos tras accidente en Putumayo: socorrista habló

Uno de los socorristas contó cómo fueron los angustiosos momentos en A lo que vinimos.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El accidente de un avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo (Putumayo) ocurrido el lunes 23 de marzo deja el saldo de, hasta el momento, 70 fallecidos.

Aumenta el número de fallecidos tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo
RELACIONADO

Aumenta el número de fallecidos tras accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo

Luis Emilio Bustos, alcalde del municipio; y Juan Guillermo Torres, socorrista; estuvieron en A lo que vinimos hablando sobre esta tragedia que enluta a Colombia.

¿Qué hipótesis se manejan?

L.B.: “No podemos hablar del clima porque estaba soleado y la pista estaba seca. Una de las hipótesis era que llevaba mucha carga y con la pista tan corta, no alcanzó a tener toda la potencia que necesitaba un vuelo grande para tener impulso y continuar volando”.

L.B.: “La segunda hipótesis que están manejando es que haya habido una falla mecánica. Otro de los temas que se maneja es que el piloto, al ver que ya iba en descenso, alcanzó a activar, abrir las puertas y alcanzaron muchos a saltar antes que se estrellara”.

¿En qué condiciones está el aeropuerto?

L.B.: “El aeropuerto no tiene un cerramiento sino con alambre de púa y necesitamos una inversión de seis mil millones de pesos para un cerramiento”.

L.B.: “El tema de la salud es importante también. Si alguien se enferma, tiene que coger una lancha, una ambulancia e ir ocho horas de navegación hasta Puerto Asís. Es el municipio más cercano dentro del departamento y el llamado al gobierno nacional a que necesitamos el apoyo”.

¿Cómo se está manejando la identificación de los cuerpos?

L.B.: “Nosotros en el municipio tenemos una morgue y un cuarto frío para solo dos personas. En este momento están la Fiscalía, el CTI y todas las autoridades que han llegado en un vuelo de las fuerzas militares. Están adelantando la primera labor, pero obviamente Puerto Leguízamo no tiene la capacidad y muy posiblemente todos los cuerpos serán trasladados hacia una ciudad principal”.

¿Cómo se enteraron del accidente?

J.T.: “Recuerdo mucho un caso de alguien que estaba en medio de la emergencia. Yo iba para mi casa y había un soldado que teniendo una fractura, igualmente se estaba moviendo. Sabía que el cuerpo no le estaba respondiendo, pero mantenía el espíritu de moverse y tratando también de hablarles a sus compañeros”.

J.T.: “Es una zona que se considera difícil acceso. No tiene una vía pavimentada y los equipos no podían entrar hasta el punto específico de la emergencia. Hubo personas ayudando a trasladar soldados en motos. Lo que nos identifica como colombianos es esa solidaridad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Explosión abrió un cráter en la Panamericana: ataque dejó un policía muerto y 15 heridos en Timbío

Accidente aéreo

Revelan videos del avión que se estrelló en Putumayo: así funcionaba por dentro el Hércules

Policía Nacional

Extorsionaban hasta a los gota a gota: autoridades capturaron a integrantes de ‘Los puntilleros’ en cuatro departamentos

Otras Noticias

Información Institucional

Diplomado en producción de TV en vivo: Master Training UAO - RCN

Así puedes vivir el detrás de cámaras de RCN

Néstor Lorenzo

Así le ha ido a Néstor Lorenzo con Colombia enfrentando a selecciones europeas

Colombia enfrenta este jueves a Croacia en un nuevo amistoso internacional frente a un rival europeo.

Finanzas personales

¿A partir de qué monto se cobra la ganancia ocasional por venta de inmueble? Esto debe saber en 2026

Artistas

Luto: murió reconocida periodista junto a sus tres hijos en medio de un incendio

Millonarios

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?