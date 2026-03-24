Así fue el rescate de los soldados heridos tras accidente en Putumayo: socorrista habló

El accidente de un avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo (Putumayo) ocurrido el lunes 23 de marzo deja el saldo de, hasta el momento, 70 fallecidos.

Luis Emilio Bustos, alcalde del municipio; y Juan Guillermo Torres, socorrista; estuvieron en A lo que vinimos hablando sobre esta tragedia que enluta a Colombia.

¿Qué hipótesis se manejan?

L.B.: “No podemos hablar del clima porque estaba soleado y la pista estaba seca. Una de las hipótesis era que llevaba mucha carga y con la pista tan corta, no alcanzó a tener toda la potencia que necesitaba un vuelo grande para tener impulso y continuar volando”.

L.B.: “La segunda hipótesis que están manejando es que haya habido una falla mecánica. Otro de los temas que se maneja es que el piloto, al ver que ya iba en descenso, alcanzó a activar, abrir las puertas y alcanzaron muchos a saltar antes que se estrellara”.

¿En qué condiciones está el aeropuerto?

L.B.: “El aeropuerto no tiene un cerramiento sino con alambre de púa y necesitamos una inversión de seis mil millones de pesos para un cerramiento”.

L.B.: “El tema de la salud es importante también. Si alguien se enferma, tiene que coger una lancha, una ambulancia e ir ocho horas de navegación hasta Puerto Asís. Es el municipio más cercano dentro del departamento y el llamado al gobierno nacional a que necesitamos el apoyo”.

¿Cómo se está manejando la identificación de los cuerpos?

L.B.: “Nosotros en el municipio tenemos una morgue y un cuarto frío para solo dos personas. En este momento están la Fiscalía, el CTI y todas las autoridades que han llegado en un vuelo de las fuerzas militares. Están adelantando la primera labor, pero obviamente Puerto Leguízamo no tiene la capacidad y muy posiblemente todos los cuerpos serán trasladados hacia una ciudad principal”.

¿Cómo se enteraron del accidente?

J.T.: “Recuerdo mucho un caso de alguien que estaba en medio de la emergencia. Yo iba para mi casa y había un soldado que teniendo una fractura, igualmente se estaba moviendo. Sabía que el cuerpo no le estaba respondiendo, pero mantenía el espíritu de moverse y tratando también de hablarles a sus compañeros”.

J.T.: “Es una zona que se considera difícil acceso. No tiene una vía pavimentada y los equipos no podían entrar hasta el punto específico de la emergencia. Hubo personas ayudando a trasladar soldados en motos. Lo que nos identifica como colombianos es esa solidaridad”.