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Ministro de Defensa reveló nuevos datos relacionados con el crimen del periodista Mateo Pérez

Pedro Sánchez explicó que en medio de disputas internas entre las disidencias de las Farc se perpetró el crimen del joven comunicador.

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
01:52 p. m.
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El asesinato del periodista Mateo Pérez a manos de disidencias de las Farc ha dejado de luto al país. El joven fue interceptado, asesinado y enterrado por miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc, liderada por alias Chalá, indicó en Noticias RCN el ministro Pedro Sánchez.

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Carlos Pérez, padre de Mateo, dijo que "como papá, nunca se perdió la esperanza de encontrar a Mateo con vida, mi corazón siempre se negó a aceptar lo peor".

Que el gobierno actúe, yo no encuentro razón que nos digan que no pueden entrar y que porque no los dejan.

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La recompensa por alias Chalá, el asesino del periodista Mateo Pérez

El ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Chalá, presunto responsable directo del crimen.

La información que tenemos es que alias Chalá, por quien pusimos hasta 500 millones de pesos. Preliminarmente se conoció que se estaría dividiendo; sería una disidencia de las disidencias del 36.

Las operaciones militares* contra esta estructura criminal han intensificado. Según el ministro Sánchez, "esa estructura criminal 36, que también fue la responsable del asesinato el año pasado de 13 policías, prácticamente está desmantelada".

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Buscan a ‘Primo Gay’, el ADN de la estructura armada que mató al periodista

Adicionalmente, se ofrecen 640 millones de pesos de recompensa por alias Primo Gay, otro cabecilla de la organización.

El funcionario enfatizó que el crimen "nos muestra claramente cuál es el ADN de estas estructuras dedicadas al crimen. Atacan a la población, desplazan a los campesinos, asesinan a periodistas, reclutan a menores", dijo el ministro. Como respuesta, el Gobierno ha desplegado 1.450 nuevos policías en Antioquia de un total proyectado de 2.000 efectivos.

En Yarumal, lugar de origen de Mateo, se realizó una velatón en honor al comunicador. La comunidad despidió al poeta, al periodista, al joven soñador que persiguió hasta el final su deseo de informar a la región.

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