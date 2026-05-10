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Carlos F. Galán despidió a Germán Vargas recordando la lucha compartida junto a su padre

El alcalde de Bogotá evocó la relación entre el exvicepresidente y su padre Luis Carlos Galán, durante épocas marcadas por la violencia política.

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
02:23 p. m.
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La muerte de Germán Vargas Lleras volvió a unir los nombres de dos familias marcadas por la violencia política en Colombia.

Frente al féretro del exvicepresidente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no sólo despidió a un dirigente político, también recordó a un hombre que caminó junto a su padre en una de las épocas más oscuras del país.

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Galán recordó que conoció a Vargas Lleras siendo apenas un niño, cuando lo veía acompañar las luchas de su padre contra el narcotráfico y en defensa de la extradición.

"Fue una persona que enfrentó a los peores criminales y aun así, después de cada intento por asesinarlo, se levantó más fuerte para defender su convicción", expresó el alcalde.

Los años en los que Vargas Lleras acompañó a Galán

Fue esa misma bandera la que le costó la vida a Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por el cartel de Medellín en 1989, y años después también convertiría a Vargas Lleras en objetivo de la violencia.

El exvicepresidente fue víctima de dos atentados a lo largo de su trayectoria política, episodios que marcaron su vida pública pero no doblegaron su participación en la política colombiana.

Féretro de Germán Vargas Lleras reposa en el histórico Salón Bolívar, del Palacio San Carlos
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Carlos Fernando Galán destacó el carácter fuerte de Vargas Lleras, su disciplina y su capacidad de trabajo. El alcalde afirmó haber aprendido de él la firmeza para defender las convicciones, incluso en medio de la adversidad, valores que compartieron ambas familias a lo largo de décadas de vida política.

Un camino entrelazado con la violencia

Durante las honras fúnebres, cientos de ciudadanos han llegado al Palacio San Carlos para despedir a un hombre cuya vida estuvo inevitablemente entrelazada con la de otros políticos por la violencia.

Sin embargo, la de Vargas lleras también fue una trayectoria extensa que incluyó cargos como vicepresidente de la República y ministro en varios gobiernos. Su figura representa una generación de políticos colombianos que enfrentaron directamente las amenazas del narcotráfico y grupos armados mientras ejercían sus funciones públicas.

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