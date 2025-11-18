La historia del ‘mil nombres’: hacker que en las sombras robó pensiones de adultos mayores en Bogotá

A través del programa ‘Voces de Ciudad’, la Secretaría de Seguridad reveló cómo fue el operativo para capturar a un temido hacker que se hacía llamar ‘mil nombres’ para robar en Bogotá.

Los delitos cibernéticos se han vuelto frecuentes a medida que la tecnología avanza. Uno de los métodos usados por los criminales es suplantar identidades con el fin de no levantar sospechas y así lograr los robos al pie de la letra.

¿Cuál era el modus operandi del hacker?

Justamente este fue el modus operandi que usó ‘mil nombres’. Su fachada era ser empleado de una tienda, lo cual le permitió acceder a la base de datos de los clientes.

De acuerdo con las investigaciones, cada robo constaba de seis meses de planeación y ejecución. En su casa tenía los insumos suficientes para falsificar cédulas y otros documentos.

Sus víctimas principales eran los adultos mayores. Las autoridades revelaron que logró tener a su disposición la información de las pensiones. El dinero entonces lo enviaba a su cuenta personal y lo usó para sus compras personales.

Las pistas que lo delataron

‘Mil nombres’ pensó que su accionar iba a ser indetectable, pero no se percató que tantos robos podían generar sospechas. La Policía recibió varias denuncias que se resumían en este mismo modus operandi, por lo que se intuyó que una misma persona estaba detrás de todo.

Durante las pesquisas, la prueba que destapó todo fue la interceptación de comunicaciones. En las llamadas, el hacker utilizó más de 10 nombres para identificarse. Además, se tuvo en cuenta la adquisición de unos zapatos, hecho en el que no se percató y dejó guardada la dirección de su hogar.

Sumándole el cruce de bases de datos, información proporcionada por los bancos y las compras reportadas, bastaba con capturar a este hombre. Finalmente, lo ubicaron en su casa y lo enviaron a la cárcel. ‘Mil nombres’ tenía 39 cédulas falsas, 24 tarjetas, computadores y discos duros.