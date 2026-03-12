CANAL RCN
Colombia Video

Recogen casquillos y usan aulas para necropsias: docente relató el drama de las escuelas atrapadas en el conflicto

Un informe reveló que en 2025 se registraron 83 ataques contra la educación que afectaron 104 sedes educativas.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
11:01 a. m.
Las consecuencias del conflicto armado siguen alcanzando los espacios que deberían ser seguros para niños y jóvenes.

Durante 2025, miles de docentes y estudiantes quedaron expuestos a enfrentamientos armados, amenazas y hechos violentos dentro o cerca de sus escuelas.

El Consejo Noruego para los Refugiados documentó al menos 83 ataques contra la educación en Colombia durante ese año, hechos que terminaron afectando a 104 sedes educativas. Como consecuencia directa de esta situación, cerca de 11.000 personas, entre profesores y estudiantes, necesitaron ayuda humanitaria.

Los testimonios recopilados en regiones como Chocó, Norte de Santander y Arauca muestran cómo los planteles educativos han terminado convertidos en escenarios del conflicto.

Profesor relató el drama que viven las escuelas atrapadas en el conflicto

Uno de los relatos más impactantes proviene del departamento del Chocó. Allí, un docente contó cómo él y sus estudiantes quedaron atrapados en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales.

Según su testimonio, los combates se registraron cerca de la escuela y los disparos obligaron a los profesores y alumnos a permanecer en medio de una situación de alto riesgo. Cuando finalmente terminó el intercambio de disparos, la escena que encontraron dentro del colegio reflejaba las huellas de la confrontación.

Les rogamos que se fueran, pero no escucharon. Cuando terminaron los combates, nos tocó a nosotros limpiar las escuelas, recoger casquillos de bala, ropa de combatientes y los desechos que habían dejado en nuestros salones.

Docentes están solicitando traslados por ataques armados en las escuelas

La situación no se limita a un solo territorio. En Norte de Santander, docentes han denunciado que la violencia y la inseguridad han provocado constantes cambios de profesores en algunas instituciones educativas.

De acuerdo con los testimonios recogidos, en ciertos colegios han tenido que cambiar hasta cuatro veces de docente, ya que los maestros terminan solicitando traslados ante las difíciles condiciones de orden público en la región.

En Arauca, algunos profesores han asegurado que las aulas de los colegios han sido utilizadas para atender a personas heridas pertenecientes a grupos armados ilegales e incluso para realizar necropsias.

Las cifras recopiladas durante 2025 muestran la dimensión del impacto del conflicto sobre el sistema educativo. Según el informe, durante el año pasado cada hora un docente o un estudiante estuvo en riesgo debido a hechos relacionados con la violencia.

Estas situaciones han provocado cierres temporales de instituciones educativas y han generado que algunos estudiantes no regresen a las aulas por temor a quedar nuevamente en medio de enfrentamientos armados.

Frente a este panorama, organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a las partes involucradas en el conflicto para que cesen los ataques contra la educación, insistiendo en que las escuelas deben ser espacios protegidos y seguros para las comunidades educativas en todo el país.

