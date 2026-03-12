CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Joven ladrón robó una camioneta y desembocó persecución a toda velocidad en Bogotá

Una persecución de película tuvo lugar en la noche del martes 10 de marzo en la localidad de Barrios Unidos, Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 12 de 2026
11:04 a. m.
El epicentro fue el barrio Siete de Agosto, donde un hombre de 18 años protagonizó el violento robo de una camioneta utilizando una pistola. La víctima gritó por ayuda, lo cual despertó la atención de la Policía.

Paralelamente, el ladrón estaba escapando a toda velocidad por la carrera 24. En aras de cerrarle el camino, los uniformados pusieron en marcha una persecución y el plan candado por las calles de los alrededores.

Ladrón tiene 18 años

El joven quedó rodeado y terminó accidentándose. Pensó que iba a ser buena idea salir corriendo, pero lo ubicaron en la calle 72 con carrera 26. Le quitaron el revólver y la camioneta fue devuelta. Dos uniformados y un ciclista fueron embestidos.

Las cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía mostraron que en lo corrido de enero se dieron 206 robos de automotores en Bogotá, 15.2% menos que el mismo mes de 2025.

Los focos de inseguridad fueron principalmente Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba y Puente Aranda.

Cayó cabecilla de una banda que roba carros

Un dato importante es que en el último tiempo, varias bandas dedicadas al robo de carros y motos han consolidado su poder delictivo. Una de estas se llama Los Pumas y en las últimas horas capturaron a su cabecilla ‘Sebas’.

La estructura roba los vehículos de alta gama bajo dos formas: la primera consta en engañar conductores de aplicaciones de transporte y la otra en atracos a plena luz del día.

Su modus operandi se ha visto reflejado en Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba. Con respecto a ‘Sebas’, quien era uno de los más buscados en Bogotá, se sabe que fue la mente detrás de más de 10 robos.

