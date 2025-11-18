CANAL RCN
Colombia

Joven de 17 años fue asesinado por una mujer que le disparó durante riña en Bogotá

Antes de que la Policía intercediera, la comunidad llegó hasta la vivienda de la mujer y destruyó la fachada intentando hacer que saliera.

Asesinatos en Bogotá.
Asesinatos en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades investigan el asesinato de un adolescente de 17 años, crimen ocurrido en el sur de Bogotá en la noche del sábado 15 de noviembre. El mayor Jhon Barrera, comandante encargado de la Estación de Policía de San Cristóbal contó qué fue lo que ocurrió.

VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá

En primer lugar, indicó que la persona capturada es una mujer de 37 años. Al parecer, ella estaba en el barrio Santa Inés, en donde se cree accionó un arma de fuego para atacar al joven adolescente.

Comunidad intentó justicia por mano propia

Por la gravedad de las heridas, el joven murió en un centro médico. Paralelamente, los vecinos del sector llegaron hasta la que sería la vivienda de la mujer. El comandante (e) señaló que la central de radio alertó que la aglomeración estaba arremetiendo contra las instalaciones, después de que se oyeran varios disparos.

La primera hipótesis apunta que se trató de un caso de riña. En las próximas horas, la mujer podría ser enviada a la cárcel con medida de aseguramiento.

Aumentaron los asesinatos en San Cristóbal

El caso llegó hasta el Concejo de la ciudad. A través de redes sociales, la cabildante Rocío Dussán señaló que esta no habría sido la única riña, sino que horas antes del trágico suceso ya se habían presentado hechos similares.

Salen a la luz fuertes denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: ¿de qué se trata?
RELACIONADO

Salen a la luz fuertes denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: ¿de qué se trata?

Asimismo, le hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para tomar cartas en el asunto sobre los homicidios. “Los habitantes de San Cristóbal necesitan respuestas”, sostuvo la concejal.

San Cristóbal es una de las localidades más afectadas por los homicidios. Muestra de ello son las cifras con corte al 31 de octubre. En lo corrido de 2025, se presentaron 71 hechos, un aumento preocupante del 47.9% frente a los mismos 10 meses de 2024.

Las únicas cuatro localidades que tuvieron más casos fueron Bosa, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. A nivel general, hubo 974 asesinatos, cinco menos que el año pasado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Vía al Llano

Restablecieron las tarifas en los peajes de la vía al Llano: ¿en cuánto quedará el viaje?

Asesinatos en Colombia

Sicarios asesinaron al líder social Julián Arenas en Chaparral, Tolima

Reforma tributaria

Gobierno busca aprobar reforma tributaria con aumento de IVA y nuevos impuestos en Colombia

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

HOY se define: esto es lo que pasaría con Harold Santiago Mosquera

Harold Santiago Mosquera es actualmente una de las grandes figuras del Fútbol Profesional Colombiano. ¿Dónde seguirá su carrera?

Finanzas personales

Davivienda lanza feria de vivienda para millones de colombianos con tasas desde el 9%: así puede aplicar

La reconocida entidad dio a conocer los requisitos para poder acceder a estas ofertas.

México

Sheinbaum descarta ataques de EE. UU. en México contra cárteles de la droga

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud

Yina Calderón

“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García