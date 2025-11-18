VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá

Las autoridades dieron con el paradero de un hombre que estaba detrás de un macabro asesinato en Bogotá.

Este hombre, conocido en el mundo criminal como ‘El Chocolate’, presuntamente cometió el homicidio durante una riña en el barrio Marco Fidel Suárez, localidad de Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá.

Dos meses buscando a ‘El Chocolate’

La Policía lo venía siguiendo desde el 8 de septiembre, día en el que ocurrió el suceso. Las labores de búsqueda se extendieron por poco más de dos meses, hasta que finalmente lo capturaron en el barrio Centenario de la misma localidad.

Cabe mencionar que este no habría sido el único delito que perpetró. De acuerdo con sus antecedentes, en su prontuario aparecen sucesos por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Frente al homicidio de hace un par de meses, las cámaras de los alrededores grabaron detalles. Por un lado, se supo que se presentó en horas de la noche y en plena vía pública.

¿Cómo ocurrió la violenta y mortal riña?

El video muestra que ‘El Chocolate’ estaba discutiendo con otra persona. La situación se tornó violenta y el hoy capturado habría sacado un puñal. La víctima intentó separarlo, pero se resbaló y cayó en la acera.

Fue en ese momento donde lo atacó varias veces. Si bien la persona afectada pudo ser llevada de urgencia a un centro médico, murió por la gravedad de las heridas. La Policía precisó que para capturar a ‘El Chocolate’ se hizo un seguimiento minucioso que contó con la construcción de un mapa de movilidad.

Las cifras de la Policía precisan que entre enero y octubre, ocurrieron 974 asesinatos en la ciudad, cinco menos que el mismo periodo de 2024. Es decir, la cantidad se mantuvo relativamente igual, con una diferencia solo del 0.5%.

Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa y San Cristóbal: estas fueron las cinco localidades con más casos reportados.