Lucas Arnau, el reconocido cantante colombiano, está de luto: "descansa en paz, angelito"

Lucas Arnau, el intérprete de 'Te doy mi vida' y 'De rodillas', está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

En las últimas horas, en las redes sociales, el cantante informó que su perro sufrió un accidente y que se encontraba en un estado muy delicado.

De acuerdo con lo que contó el artista, su mascota se atravesó mientras que el estaba conduciendo y, sin intención, alcanzó a pisarla.

"Solo les pido una rezadita por mi gordito, que no se nos vaya a ir por este accidente. Tiene la manito izquierda con fractura grande, pero, además, tiene un pulmón comprometido lleno de agua, lo que le da una probabilidad del 50% de sobrevivir. No saben el dolor que siento en mi corazón, es inexplicable el amor que siento por él, no quiero perderlo y me duele el alma esta situación", indicó Lucas Arnau en una primera instancia.

Además, posteriormente, el cantante afirmó que a su perro ya le habían realizado una cirugía y que las próximas 24 horas serían fundamentales.

Sin embargo, en la mañana de este 12 de marzo de 2026, se confirmó su muerte.

Este fue el mensaje con el que Lucas Arnau le dio el último adiós a su perro

Lucas Arnau compartió 10 fotos de momentos felices junto a su perro y le deseó un descanso en paz.

"Fuiste el amor más puro que jamás haya conocido. Gracias, Tunchito, quedaste tatuado en mi alma para siempre", escribió.

"Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Descansa en paz, angelito de mi vida", complementó.

Así han reaccionado los seguidores de Lucas Arnau tras la muerte de su perro

Desde que Lucas Arnau contó lo que estaba sucediendo con su perro, sus seguidores expresaron múltiples mensajes de fortaleza y pronta recuperación.

En consecuencia, tras el fatídico desenlace, también se encuentran de luto y han manifestado lo siguiente:

"Lo siento mucho", "un abrazo lleno de consuelo", "siempre fue evidente el amor que había entre ustedes", "quedan los buenos recuerdos en el corazón", "qué triste noticia", "duele mucho esto", "mucha fuerza, hermano" y "ahora jugará en el jardín del cielo".