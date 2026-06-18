En imágenes: así fue la entrega de armas y camuflados de 99 guerrilleros en Putumayo

Vestidos con uniformes de camuflado y en medio de la selva del departamento de Putumayo, 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CN-EB) entregaron sus armas este jueves como parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Los guerrilleros depositaron sus fusiles en un contenedor dispuesto para el proceso, identificado con la frase “Le apuesta a la vida, le cumplo a la paz”. La entrega marca el inicio de una nueva fase dentro de las conversaciones, que contempla el traslado de los integrantes del grupo a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez.

Qué pasará con los guerrilleros tras la entrega de armas

De acuerdo con la Delegación del Gobierno en los diálogos de paz, los miembros de la CN-EB ingresarán a la ZUT sin armas y sin uniformes o prendas de uso privativo de la Fuerza Pública. Allí permanecerán durante un periodo de hasta diez meses mientras avanzan las negociaciones relacionadas con su tránsito a la legalidad y su situación jurídica.

La zona cuenta con una extensión de seis hectáreas y tendrá un mecanismo de monitoreo y verificación en el que participan la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), países acompañantes y representantes de la Iglesia Católica.

Las autoridades insistieron en que la ZUT no funcionará como una zona de despeje y que los integrantes del grupo estarán sujetos a controles y supervisión por parte de las autoridades civiles y policiales.

Los avances que llevaron a la creación de la ZUT en Putumayo

Según información oficial, la autorización para el ingreso de los 99 integrantes de la CN-EB se produjo después de varios compromisos de desescalamiento en Putumayo y Nariño. Entre ellos se destacan la destrucción de 14,5 toneladas de material explosivo y la participación en acciones relacionadas con la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito.

La Delegación del Gobierno también señaló que cerca de 13.500 habitantes de Putumayo se han vinculado al programa RENHACEMOS y han contribuido a la erradicación de aproximadamente 8.000 hectáreas de coca. Además, reportó una reducción cercana al 50 % en los homicidios asociados a hechos de violencia entre 2024 y 2025 en los territorios donde se desarrolla el proceso.

Durante la jornada, Armando Novoa, jefe de la delegación gubernamental en la mesa de diálogos, aseguró que la entrega de armas representa “un mensaje muy fuerte y muy poderoso para la sociedad colombiana”. El proceso continuará ahora con el funcionamiento de la Zona de Ubicación Temporal y la búsqueda de nuevos acuerdos entre las partes.