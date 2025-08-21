Atentado con explosivos en Cali: se habla de al menos 5 muertos y más de 40 heridos

En el oriente de Cali, se registró una fuerte explosión en la tarde de este jueves 21 de agosto. Las autoridades hablan preliminarmente de cinco personas muertas y varias heridas.

Al parecer, un camión cargado con explosivos detonó en frente de la base aérea Marco Fidel Suárez, la principal de la ciudad.

El balance parcial de los hechos habla de cinco víctimas mortales, 42 civiles heridos, seis vehículos afectados y aún no hay un número determinado de viviendas y locales con daños.

La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta $400 millones por información que permita dar con los responsables de de este atentado.

¿Qué se sabe del atentado en Cali?

Los hechos ocurrieron sobre la carrera 8 de Cali, una de las más concurridas de la ciudad, pues conecta el centro con el oriente de la capital vallecaucana. Además, por esta vía ingresan los vehículos que llegan de municipios como Florida, Pradera y Candelaria.

A través de su cuenta de X, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció que equipos de las Secretarías de Salud, Seguridad y Gestión del Riesgo se trasladaron inmediatamente a la zona para atender la emergencia.

Desde su cuenta, la Fuerza Aeroespacial lamentó lo ocurrido este jueves sobre las 2:50 p.m. frente a la Escuela Militar de Aviación.

Toda la zona está acordonada mientras avanza la investigación por parte de las autoridades.

La Defensa Civil, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Cali también se encuentran en el sitio para apoyar en las labores necesarias.

Entretanto, civiles arriban a esta zona de la capital del Valle para averiguar por sus seres queridos, pues el ataque ocurrió en un momento del día en el que se había gran afluencia de personas.

Personería de Cali hace un llamado al Gobierno

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el atentado y confirmó la cifra de 5 muertos y 19 heridos hasta el momento.

Además, hizo un llamado para que el Estado cumpla con su deber de proteger a los civiles y combatir la violencia que se vive en el país por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.

Mendoza aseguró que las rutas del narcotráfico y los cultivos ilícitos siguen siendo los principales detonantes de estas violencias que buscan deteriorar la institucionalidad en las zonas vulnerables del país.