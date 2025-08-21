CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos

Autoridades atienden la emergencia en el lugar de la explosión. Tratan de establecer si se trató de un atentado terrorista.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
03:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la tarde del jueves 21 de agosto se registró una fuerte explosión que sacudió los alrededores de la base aérea en Cali, capital de Valle del Cauca.

El grave hecho ocurrió a pocos metros de la Escuela Militar de Aviación. Las versiones preliminares señalan que un vehículo habría explotado

De manera extraoficial se maneja que la explosión habría dejado varios civiles muertos y otros heridos.

Las autoridades tratan de establecer si se trató de un atentado terrorista.

En imágenes: así fue la explosión de un vehículo cerca a la Escuela Militar de Aviación en Cali
RELACIONADO

En imágenes: así fue la explosión de un vehículo cerca a la Escuela Militar de Aviación en Cali

Saldo de muertos y heridos por explosión en base de aviación en Cali

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, la explosión de un vehículo a escasos metros de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez de Cali deja hasta el momento un saldo lamentable de:

  • 5 fallecidos
  • 42 heridos
  • 6 vehículos afectados

Las víctimas del atroz ataque serían civiles que se desplazaban por la zona al momento de la explosión.

Muchas ambulancias han llegado el punto para atender la emergencia. De manera extraoficial se habla de la posibilidad de más explosivos que estarían en un camión, metros atrás del lugar donde explotó el vehículo.

Las imágenes permiten ver varios vehículos afectados en esta zona de alto tránsito, en la carrera octava.

Atentado con explosivos en Cali: se habla de al menos 5 muertos y varios heridos
RELACIONADO

Atentado con explosivos en Cali: se habla de al menos 5 muertos y varios heridos

Esta es la zona donde ocurrió trágico atentado con explosivos en Cali

El ataque se registró en la carrera octava de Cali, una vía principal que conecta al oriente de la ciudad con el centro.

En este sector se movilizan importantes rutas de servicios público, hay instituciones de salud y, además, es una zona residencial.

En la base aérea los ventanales quedaron absolutamente destruidos.

Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca: hay 6 muertos
RELACIONADO

Helicóptero fue derribado en Antioquia mientras cuidaba a uniformados que erradicaban cultivos de coca: hay 6 muertos

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cali

Ofrecen 400 millones de recompensa por información sobre explosión cerca a Escuela Militar de Aviación en Cali

Cali

Noticiero de la Cámara cede su franja de las 7 p. m. por emergencia tras explosión en Cali

Cali

En imágenes: así fue la explosión de un vehículo cerca a la Escuela Militar de Aviación en Cali

Otras Noticias

Viral

Imparable: Karina García sorprende con su entreno para ‘Stream Fighters’

La modelo antioqueña sorprendió al revelar el avance de su proceso para enfrentarse en el popular evento de boxeo.

Alimentos

Limitar ciertos carbohidratos podría mejorar el control del azúcar y reducir los síntomas digestivos

Una investigación sugiere una novedosa dieta conocida por aliviar síntomas del síndrome del intestino irritable.

Millonarios

Carlos Antonio Vélez criticó la dirigencia de Millonarios y analizó la crisis del 'embajador'

China

Menor de edad vendió a su novio a una red de trata de personas a cambio de 60 millones de pesos

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 21 de agosto de 2025