VIDEO | Grave explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali deja varios muertos y heridos

En horas de la tarde del jueves 21 de agosto se registró una fuerte explosión que sacudió los alrededores de la base aérea en Cali, capital de Valle del Cauca.

El grave hecho ocurrió a pocos metros de la Escuela Militar de Aviación. Las versiones preliminares señalan que un vehículo habría explotado

De manera extraoficial se maneja que la explosión habría dejado varios civiles muertos y otros heridos.

Las autoridades tratan de establecer si se trató de un atentado terrorista.

Saldo de muertos y heridos por explosión en base de aviación en Cali

De acuerdo con el primer reporte de las autoridades, la explosión de un vehículo a escasos metros de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez de Cali deja hasta el momento un saldo lamentable de:

5 fallecidos

42 heridos

6 vehículos afectados

Las víctimas del atroz ataque serían civiles que se desplazaban por la zona al momento de la explosión.

Muchas ambulancias han llegado el punto para atender la emergencia. De manera extraoficial se habla de la posibilidad de más explosivos que estarían en un camión, metros atrás del lugar donde explotó el vehículo.

Las imágenes permiten ver varios vehículos afectados en esta zona de alto tránsito, en la carrera octava.

Esta es la zona donde ocurrió trágico atentado con explosivos en Cali

El ataque se registró en la carrera octava de Cali, una vía principal que conecta al oriente de la ciudad con el centro.

En este sector se movilizan importantes rutas de servicios público, hay instituciones de salud y, además, es una zona residencial.

En la base aérea los ventanales quedaron absolutamente destruidos.