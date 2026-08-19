Conductor denuncia grave situación en Transmilenio: habitantes de calle estarían usando buses para dormir

El concejal de Bogotá Juan David Quintero compartió en su cuenta de X el testimonio de un conductor del sistema, quien pidió directamente al alcalde Carlos Fernando Galán tomar medidas frente a lo que considera una problemática que está afectando tanto a los trabajadores como a los pasajeros.

El conductor asegura que algunas personas estarían ingresando a los buses para dormir, permanecer durante los recorridos e incluso descender de los vehículos en lugares no autorizados, manipulando los mecanismos de las puertas.

La denuncia también plantea interrogantes sobre el ingreso gratuito de población habitante de calle al sistema y reclama una mayor presencia de las autoridades.

Conductor denuncia que habitantes de calle estarían usando Transmilenio para dormir

En el video difundido por el concejal, el conductor asegura que la presencia de habitantes de calle dentro del sistema se ha convertido en una situación recurrente.

Según su testimonio, “de cada 10 móviles que ruedan por la ciudad de Transmilenio, en seis hay habitantes de calle”, mientras que en las estaciones también se registraría una presencia frecuente de esta población.

El trabajador pide al Distrito incrementar los controles para evitar que los buses sean utilizados como lugares para dormir o como una alternativa de transporte sin respetar las normas del sistema.

La denuncia, sin embargo, corresponde al testimonio del conductor y no constituye por sí sola una medición oficial de la presencia de habitantes de calle en el sistema.

Habitantes de calle están manipulando las puertas de Transmilenio para descender de los vehículos

Uno de los puntos que más preocupa al trabajador es la presunta manipulación de las puertas de los buses.

Según explica, algunas personas estarían accionando los mecanismos de las puertas para despresurizarlas y abrirlas durante el recorrido, con el objetivo de bajarse en lugares diferentes a las estaciones autorizadas.

El conductor incluso muestra en el video el mecanismo que, según afirma, estaría siendo manipulado.

De acuerdo con su denuncia, esta práctica representa un riesgo tanto para quien intenta salir del vehículo como para el operador, los demás pasajeros y la circulación del bus.

¿Qué otros problemas están denunciando dentro de los buses?

El conductor también menciona situaciones relacionadas con malos olores, incomodidad y percepción de inseguridad dentro de algunos vehículos.

Afirma que los pasajeros deberían poder utilizar el transporte público en condiciones adecuadas y que la presencia de personas que utilizan los buses para dormir estaría afectando la experiencia de quienes diariamente necesitan movilizarse por Bogotá.

Los usuarios no pueden ir cómodos.

Su llamado principal es a fortalecer la vigilancia y los controles dentro de los buses, así como en estaciones y portales.

Paralelamente, el concejal Juan David Quintero insistió en que su llamado, según expresó, no busca estigmatizar a los habitantes de calle, sino exigir que se garantice la seguridad y el cumplimiento de las normas dentro del sistema.

También aseguró que ya se han registrado 21 agresiones de habitantes de calle contra pasajeros, cifra que deberá ser contrastada con los registros oficiales de Transmilenio y las autoridades competentes.