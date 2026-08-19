Ocho ciudades afectadas por el terremoto declararon calamidad pública: balance de Asointermedias

En Colombia 13 ciudades intermedias de seis departamentos enfrentan el complejo desafío de la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto.

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El balance oficial reporta cerca de 15.000 damnificados y 4.929 viviendas afectadas en zonas urbanas y rurales

Carlos Enrique Garzón, secretario general de Asointermedias, explicó que las ciudades afectadas se distribuyen en los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Cauca.

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Los principales retos de la reconstrucción de las ciudades

Uno de los aspectos más preocupantes es la afectación de 126 instituciones educativas, situación que ha obligado a suspender la prestación del servicio educativo en algunos municipios.

Esta circunstancia representa un obstáculo adicional para la normalización de la vida en las comunidades golpeadas por el sismo.

Ocho de las 13 ciudades afectadas ya declararon calamidad pública para articular acciones y atender la emergencia de manera coordinada. Esta figura administrativa permite agilizar recursos y respuestas gubernamentales ante la crisis.

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Ciudades Hermanas de Corazón, la campaña de solidaridad de Asointermedias

Como respuesta a la emergencia, las ciudades intermedias pusieron en marcha la campaña Ciudades Hermanas de Corazón, una iniciativa de solidaridad entre municipios.

La campaña surge como resultado de todo este gran movimiento solidario del país. Nosotros lo que buscamos es articular a los alcaldes y a las ciudades donantes con las ciudades afectadas.

De acuerdo con Garzón, las ciudades intermedias habían movilizado cerca de 700 toneladas de ayuda humanitaria bajo el liderazgo de sus alcaldes. Carmen de Viboral apoyó a Santander de Quilichao, Girardot canalizó recursos hacia Calarcá, y varias ciudades antioqueñas concentraron sus esfuerzos en el Chocó.

De cara al futuro, Asointermedias mantiene su agenda de diez iniciativas estratégicas presentadas desde comienzos de año a todos los candidatos presidenciales, incluido el actual mandatario.

Estas estrategias se basan en seguridad, infraestructura estratégica, transformación productiva, educación, sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial y la ley de competencias que distribuiría más recursos del sistema general de participación.

"Dentro de esas 10 iniciativas que se vienen trabajando con el equipo de gobierno, la propuesta de Asointermedias es también en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, que estas iniciativas las podamos trabajar y profundizar", señaló el secretario general.