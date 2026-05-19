Totó la Momposina estuvo rodeada de amigos y seres queridos en sus últimos días

Colombia está de luto tras el fallecimiento de Totó la Momposina, reconocida cantante y folclorista que durante más de seis décadas llevó la cumbia, el porro, el mapalé y el bullerengue a los escenarios más grandes del mundo.

Falleció a los 85 años en México, donde residía y pasó sus últimos días rodeada de su familia.

¿Cuántos años tenía Totó la Momposina?

Xiomara Suescún, directora del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella del Ministerio de las Culturas, habló con Noticias RCN sobre los últimos momentos de la artista y los homenajes que se llevarán a cabo.

El cuerpo será trasladado a Bogotá, donde se realizará una ceremonia de despedida el próximo miércoles 27 de mayo en el Capitolio Nacional. Según contó Suescún, ese mismo día se llevará a cabo la velación y cremación. Las cenizas quedarán en Mompox, Bolívar.

El Ministerio de Cultura expedirá un decreto de honores póstumos para la artista, reconociendo su contribución invaluable.

Así será la velación y cremación

“La maestra llevó la cumbia, el porro, el mapalé y el bullerengue a escenarios emblemáticos de todo el mundo, a públicos masivos, convirtiendo nuestras músicas tradicionales en una memoria viva para todos”, declaró la directora.

Durante sus últimos meses, la cantante enfrentó problemas de salud y siempre estuvo acompañada de sus hijos y seres queridos.

Su trayectoria abarcó más de cinco décadas dedicadas a la difusión y preservación del folclore colombiano. Su trabajo no solo posicionó al país en el mapa cultural mundial, sino que mantuvo vivas las tradiciones musicales del Caribe, convirtiéndose en un puente entre la memoria ancestral y las nuevas generaciones.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a acompañar la despedida en el Capitolio el 27 de mayo, en un homenaje que busca celebrar su vida y obra, así como el aporte invaluable que realizó al patrimonio cultural.