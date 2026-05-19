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Caso Yulixa Toloza: este fue el recorrido del carro desde Bogotá hacia Norte de Santander

El carro salió de Bogotá en la madrugada del jueves 14 de mayo y las autoridades lo ubicaron el lunes 18 de mayo.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
12:22 p. m.
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Sigue la consternación por la desaparición de Yulixa Toloza. El pasado miércoles 13 de mayo y tras recomendaciones, se practicó una liposucción en Beauty Laser, sector de Venecia en el sur de Bogotá.

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Aquel centro no tenía la autorización para efectuar cirugías de esta índole y hubo casos que ya habían reportado irregularidades en el pasado. Hay clientes que han denunciado ser víctimas de secuestro y haber visto en carne propia las condiciones nada salubres del centro.

Dos hombres subieron a Toloza al carro

Tras la ‘lipo’, Toloza tuvo afectaciones en su salud y, a través de videos conocidos por redes sociales, se pudo comprobar esta situación. A esto se suma que ella les envió mensajes a sus amigas diciendo que estaba vomitando y que requería servicios médicos de urgencia.

El caso tomó un rumbo turbio cuando dos hombres la sacaron en la noche de este miércoles 13 de mayo y la llevaron en un carro particular de placa UCQ-340. No fue sino hasta el lunes 18 de mayo cuando las autoridades dieron con el vehículo en Los Patios, Norte de Santander.

¿Dónde ubicaron el vehículo?

A la 1:50 a.m. del jueves 14 de mayo se supo que el vehículo salió de la capital por el peaje Andes por la Autopista Norte. Tomó camino por Cundinamarca y a las 2:14 a.m. llegó al peaje El Roble en la vía Sesquilé – Gachancipá.

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El recorrido siguió por Tunja, Paipa y Duitama en Boyacá. Antes de llegar a Los Patios, los registros indican que cruzó por Málaga, Chitagá y Pamplona. Si bien el vehículo no tenía pasajeros, fue el indicio que condujo a dos implicados.

Este martes 19 de mayo, fueron ubicados en Cúcuta dos presuntos implicados originarios de Venezuela: Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Serán imputados por desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

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