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Imputan al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias

Zapatero asegura que su actividad pública y privada se ha desarrollado con absoluto respeto a la legalidad.

Imputan al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias
Foto: AFP

AFP

mayo 19 de 2026
12:23 p. m.
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El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por un juez por supuestamente cometer delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental relacionados con la aerolínea Plus Ultra.

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La empresa recibió un préstamo de 53 millones de euros de dinero público en marzo de 2020. Plus Ultra solo cubría rutas en 2021 con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340, sin embargo, se benefició de este préstamo de emergencia gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia de covid-19.

La Audiencia Nacional está examinando si la ayuda se aprobó correctamente. Convocó al exjefe del gobierno el próximo 2 de junio para interrogarlo.

Según el tribunal, Zapatero era el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Afirmó que la trama utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" para ocultar el origen y destino de los fondos.

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A través de un video en redes sociales, el expresidente afirmó que "siempre" se ha conducido "con absoluto respeto a la legalidad".

"Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", señaló Zapatero en un video enviado a la prensa, en el que se mostró dispuesto "a colaborar con la justicia".

"Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", señaló Zapatero en un video enviado a la prensa, en el que se mostró dispuesto "a colaborar con la justicia".

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