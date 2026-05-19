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Giro de Italia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 10

Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor posicionado. ¿A cuánto tiempo está del líder?

Foto: AFP.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
12:11 p. m.
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En la mañana de este martes 19 de mayo de 2026 se disputó la décima etapa del Giro de Italia.

Los pedalistas se enfrentaron a una contrarreloj llana que tuvo 42 kilómetros, partió en Viareggio y finalizó en Massa.

🔴EN VIVO🔴 Vea la Etapa 10 del Giro de Italia 2026: siga la contrarreloj en directo
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El ganador de esta etapa fue Filippo Ganna, con un tiempo exacto de 45 minutos y 53 segundos.

Además, el podio lo completaron Thymen Arensman, a un minuto y 54 segundos del líder, y Rémi Cavagna, a un minuto y 59 segundos del frente de la carrera.

¿Cómo quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 10?

Tras la contrarreloj de este 19 de mayo de 2026, el portugués Afonso Eulálio sigue siendo el líder del Giro de Italia 2026, aunque Jonas Vingegaard lo está persiguiendo de cerca.

Las primeras posiciones se encuentran así:

  1. Afonso Eulálio (39:40:34).
  2. Jonas Vingegaard (0:27).
  3. Thymen Arensman (1:57).
  4. Felix Gall (2:24).
  5. Ben O'Connor (2:48).
  6. Jai Hindley (3:06).
  7. Michael Storer (3:28).
  8. Derek Gee-West (3:34).
  9. Giulio Pellizzari (3:36).
  10. Markel Beloki (4:16).

Asimismo, hay que tener en cuenta que Egan Bernal, en el puesto 13 de la clasificación general y a cinco minutos y 39 segundos del líder, continúa siendo el colombiano mejor posicionado en el Giro de Italia 2026.

Así será la etapa 11 del Giro de Italia 2026

La etapa 11 del Giro de Italia 2026 se disputará el próximo miércoles 20 de mayo.

El recorrido al que se enfrentarán los ciclistas será de 195 kilómetros exigentes, iniciará en Porcari y finalizará en Chiavari.

Jonas Vingegaard gana la etapa 9 del Giro de Italia y así quedó Egan Bernal en la clasificación general
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Además, tendrá un sprint intermedio en el kilómetro 68, un puerto de segunda categoría en el kilómetro 135.7 y dos de tercera categoría en los kilómetros 115.9 y 167.1.

¿Serán protagonistas los ciclistas colombianos? Descúbralo siguiendo la transmisión de Deportes RCN.

 

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