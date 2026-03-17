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VIDEO | Capturan a ladrón luego de sorprenderlo robando con ‘raponazo’ en Transmilenio

Este hombre aprovechó que el articulado estaba avanzado para meter la mano por la ventana y llevarse un celular.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 17 de 2026
02:41 p. m.
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El punto de partida de esta historia es la estación de Paloquemao, la cual suele ser bastante concurrida justamente por estar cerca de la plaza de mercado. Dada la cantidad de usuarios, los criminales aprovechan.

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Durante la noche del lunes 16 de marzo, las cámaras estaban grabando. Entre la multitud había una persona con chaqueta oscura, jeans claros y zapatos deportivos negros.

¿En qué estación lo capturaron?

En un principio, parecía que era como cualquier usuario esperando que llegara el servicio. Sin embargo, la sorpresa llegó en el momento que el articulado se estacionó.

Las personas ingresaron y cuando el servicio estaba siguiendo su camino, este hombre estiró su brazo por la ventana y le quitó el celular a una mujer. Esta modalidad suele llamarse ‘raponazo’ y ocurre en pocos segundos.

Acto seguido, el ladrón aparentó que nada había pasado y se fue caminando. Aunque, no contó con que la central de radio les alertó a los uniformados lo que había pasado. Por lo tanto, se puso en marcha un operativo para capturarlo.

Este delincuente notó que los policías lo estaban persiguiendo, por lo que optó por salir corriendo, así la estación estuviese con alto flujo de pasajeros. Inclusive, se subió a un articulado para perder de vista a la Policía.

¿Cuáles son las estaciones con más robos?

Las autoridades le cerraron el camino y lo dejaron prácticamente rodeado. Se pudo recuperar el celular, el cual cuesta aproximadamente 800 mil pesos. Además, no fue la primera vez que lo arrestaban, dado que tiene antecedentes por hurto.

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A finales de enero, la concejal Diana Diago reveló el listado de las siete estaciones (incluyendo portales) de Transmilenio en donde se han presentado más hurtos acorde a los datos de la Secretaría de Seguridad.

El ranking fue este: avenida Jiménez con calle 13 – Troncal Américas (183) , Calle 100 – Troncal Norte (102), Portal Norte (92), Calle 45 – Troncal Caracas (69), Banderas – Troncal Américas (76), Flores – Troncal Caracas (74) y Calle 76 – Troncal Caracas (72).

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