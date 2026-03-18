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Resultado del Super Astro Luna: este es el número y el signo ganador hoy miércoles 18 de marzo de 2026

¡Ya se pueden reclamar las bonificaciones tras el sorteo del Super Astro Luna de este 18 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
09:40 p. m.
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El momento clave del sorteo no es cuando se apuesta, sino cuando se confirma. Este 18 de marzo de 2026, el Super Astro Luna dejó una nueva combinación que ahora pasa a ser el punto de referencia para miles de jugadores que revisan si su elección coincidió o no.

A diferencia de otros juegos, aquí todo se resume en una doble coincidencia: cifras y signo. Por eso, el resultado no solo se observa, sino que se examina con detalle porque cada número y símbolo importan.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy martes 17 de marzo de 2026
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¿Será que usted fue uno de los ganadores del sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí.

Resultado del Super Astro Luna hoy 18 de marzo de 2026

A las 10:50 de la noche de este 18 de marzo, las balotas comenzaron a moverse y se anunció la siguiente combinación ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

De esa manera, como siempre, los premios que se entregarán son los siguientes:

  • 42.000 veces lo apostado por acertar el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.
  • 1.000 veces lo apostado por acertar el signo y los tres números de izquierda a derecha.
  • 100 veces lo apostado por acertar el signo y los dos números de izquierda a derecha.

Lo que hacen los jugadores del Super Astro Luna después del resultado

Una vez se conoce el resultado, el juego entra en otra fase menos visible pero igual de importante: la interpretación. Hay quienes revisan si estuvieron cerca, si deben cambiar su jugada o si tienen que seguir apostando exactamente lo mismo.

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El Astro Luna tiene esa particularidad: no se agota en el número ganador. Cada resultado se convierte en una referencia para el siguiente movimiento del jugador.

Algunos toman nota mental de la combinación, otros la guardan, y muchos simplemente la usan como punto de partida para la próxima apuesta.

 

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