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Incautan casi una tonelada de marihuana en el Cauca: disidencias estarían detrás del cargamento

La Policía interceptó un carro que transportaba el paquete. La pérdida económica para las disidencias es superior a los 700 millones de pesos.

Droga incautada en Cauca.
Droga incautada en Cauca. Foto: Policía Nacional.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 18 de 2026
09:04 p. m.
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Uniformados de la Policía le pusieron la lupa al suroccidente y en las últimas horas lograron impedir que una extensa cantidad de droga se esparciera. Se pudo incautar un cargamento de casi una tonelada en Cauca.

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El paquete contenía 928 kilos de creepy, un tipo de marihuana; y fue interceptado en la vereda Los Bancos en la zona rural de Puerto Tejada. Una persona estaba transportándolo en un carro.

¿Cómo estaba escondida la marihuana?

Al momento de detenerlo e indagar más a fondo, se encontraron varios paquetes en forma de ladrillos que escondían las 928 mil dosis.

La primera hipótesis apunta que la droga pertenecía al Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, el cual tiene presencia en Miranda y Corinto. La persona capturada podría pertenecer a esta estructura y se estima que la pérdida para el grupo es de 720 millones de pesos.

Este frente hace parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y es responsable de múltiples crímenes en el departamento. Desde hace varios años, la Defensoría le ha hecho seguimiento a la situación mediante las alertas tempranas.

Presencia de las disidencias en Cauca

Una de las alertas, por ejemplo, fue la 019 de 2024, con la que se advirtió el peligro que tenían las comunidades de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío y Jambaló; así como los departamentos cercanos: Valle del Cauca, Tolima y Huila.

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Su accionar se ha centrado principalmente en el control del narcotráfico y otras economías ilegales, principalmente la minería ilícita. Asimismo, las disidencias han llevado a cabo ataques con drones en contra de la población y la fuerza pública.

Otro punto clave es que los grupos armados han entrado en disputas entre sí. Particularmente con el Dagoberto Ramos, la otra estructura que ha pretendido arrebatarle el control en Cauca ha sido el Frente 57 Yair Bermúdez.

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