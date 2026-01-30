CANAL RCN
Colombia

Así operará Transmilenio para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Servicios troncales y zonales operarán este sábado 31 de enero para facilitar la movilidad hacia El Campín y el Movistar Arena.

Yeison Jiménez Campín
FOTO: Yeison Jiménez | Transmilenio

Noticias RCN

enero 30 de 2026
01:43 p. m.
Este sábado 31 de enero de 2026, Bogotá contará con una operación especial de Transmilenio para atender la movilidad de los asistentes al concierto homenaje a Yeison Jiménez, titulado 'Mi promesa 2, el sueño del aventurero', que se realizará en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'.

Atento: esta fue la PETICIÓN de la familia de Yeison Jiménez para su concierto homenaje en El Campín
RELACIONADO

La medida busca responder a la demanda de movilidad asociada a conciertos y eventos masivos en la ciudad, especialmente en un sector que concentra alta actividad como El Campín y el Movistar Arena, y que suele registrar alta congestión en horarios nocturnos.

Cómo llegar al concierto en Transmilenio y TransMiZonal

Para el ingreso al estadio, Transmilenio ofrece 13 servicios troncales que operan de forma habitual por la troncal NQS Central y tienen parada en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN.

A esta oferta se suman 23 rutas TransMiZonales con paraderos ubicados en puntos cercanos al estadio, principalmente sobre la calle 63, calle 53, carrera 24 y avenida NQS. Estas rutas permiten llegar desde zonas residenciales que no tienen acceso directo a estaciones troncales, ampliando las opciones de desplazamiento para los asistentes.

Rutas de salida tras el concierto

Una vez finalizado el concierto, las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN mantendrán operación con servicios orientados a facilitar la salida del público hacia distintos puntos de la ciudad.

Las rutas troncales disponibles tendrán como destino los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas, con despachos que se ajustarán según la cantidad de usuarios.

