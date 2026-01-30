Empieza el retiro del fuselaje del avión siniestrado: la clave que podría revelar qué pasó realmente

El accidente aéreo que dejó múltiples víctimas en Norte de Santander entra en una fase decisiva. Mientras en Ocaña rinden homenaje a una de las personas fallecidas, en el lugar exacto del siniestro se concentran los esfuerzos técnicos para retirar el fuselaje del avión.

Las autoridades coinciden en que lo que se encuentre, y se recupere, en los restos de la aeronave será clave para reconstruir los últimos minutos del vuelo.

Comienza la extracción del avión siniestrado: esto es lo que está pasando en la zona del accidente

Desde las primeras horas de este viernes, un grupo especializado de rescatistas de la Aeronáutica Civil se desplazó nuevamente hacia la zona rural del municipio de La Playa de Belén, donde permanece el fuselaje de la aeronave que se accidentó.

La operación cuenta con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil de los municipios de Hacarí, Ocaña y La Playa de Belén.

El objetivo principal de la jornada es claro: retirar completamente el fuselaje del avión y extraer todas sus partes para que sean sometidas a análisis técnicos dentro del proceso de investigación.

Cada fragmento será tratado como evidencia clave para determinar con exactitud qué fue lo que produjo el accidente aéreo.

¿Para qué sirve el retiro del fuselaje del avión?

De acuerdo con las autoridades locales, esta fase del operativo busca recopilar todos los elementos materiales que permitan reconstruir la secuencia de lo ocurrido.

Una vez retiradas del lugar del siniestro, las piezas serán trasladadas inicialmente a la ciudad de Ocaña y, posteriormente, enviadas a otras ciudades del país para continuar con los estudios correspondientes.

El secretario de Seguridad de Ocaña, Hugo Guerrero, confirmó que las labores se reactivaron durante la madrugada tras la coordinación realizada desde la sala de crisis. Según explicó, el despliegue de los equipos responde a la necesidad de avanzar lo más pronto posible en la recolección total de la aeronave:

Tenemos información a través de la sala de crisis que los equipos, en compañía del Cuerpo de Bomberos del municipio de Ocaña, en horas de la madrugada se desplazaron nuevamente al sector y el propósito y el objetivo fundamental en el día de hoy viernes es que puedan retirar todo el fuselaje de la avioneta.

Mientras avanzan estas labores, en Ocaña también se realizó una velatón para recordar al médico Rolando Peñalosa, una de las víctimas del siniestro. El homenaje se dio en paralelo a los trabajos en el terreno.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el retiro del fuselaje es una etapa fundamental dentro del proceso investigativo y que de estas labores dependerá la posibilidad de establecer con precisión qué ocurrió con la aeronave en sus últimos instantes.